【告別摯愛】肥媽靈堂哀痛送別亡夫　古天樂劉德華張家輝送花牌致哀

▲ 肥媽送別亡夫。

肥媽（Maria Cordero）丈夫在2017年確診患上末期肺腺癌。抗病數年，至今月初不敵病魔離世，肥媽丈夫今日黃昏在香港殯儀館設靈，明天下午大殮火化，今日約下午5點，肥媽現身靈堂，哀痛送別丈夫最後一程。

肥媽跟丈夫Rick（施曉洋）結婚21年，一直十分恩愛，可是老公3年前確診患上末期肺腺癌。Rick因抗病要經常出入私家醫院，去年的1月至9月間已留院6次，肥媽亦全天候照顧丈夫，為醫好老公，花費超過600萬，惜Rick最終於今月初離世。

▲ 肥媽穿黑衣及戴上黑眼鏡及口罩到達靈堂。（東星圖片）

【肥媽喪夫】肥媽丈夫不敵癌魔離世 Maria Cordero痛別摯愛：親愛的老公安息

今日肥媽為丈夫Rick設靈，約在下午4時15分，肥媽穿上一身黑衣，戴上墨鏡及黑口罩到達靈堂，並讓傳媒進入靈堂致哀。她不停合十雙手向在場媒體表示：「多謝，有心。」

因肥媽丈夫是教徒，故喪禮以天主教形式進行，布置簡約而莊重，肥媽選來一張丈夫露祥和笑容相片作遺照，並領親友向亡夫致哀。

▲ 肥媽契仔陸浩明黃昏時份到達。（東星圖片）

肥媽的契仔陸浩明約黃昏時份到達靈堂，而肥媽不少圈中好友都送上花牌，包括古天樂、劉德華、張家輝、林文龍郭可盈夫婦、張衛健、蔡一智、蔡一傑、蘇志威劉小慧夫婦、王晶、王祖藍李亞藍夫婦等。

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肥媽提丈夫飲泣

之後，肥媽接受媒體訪問時不停飲泣，她憶述稱：「那朝與他食完早餐，他說要返醫院，醫生話他肺炎好嚴重，癌細胞有擴散到腦，話明是這1、2日（離世），於是我們與仔女、孫兒facetime。他跟最錫的孫女揮手，像沒事一般，最後他還笑了3聲就睡覺，半日就走。」

她表示較最恩慰是丈夫十分安祥，臨終前沒受太大痛苦。

肥媽又為老公送上的花圈，特地加上一個煎鑊，寓意繼續為老公煮餸，相當有心思。

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肥媽跟老公Rick結婚21年，自丈夫確診患上末期肺腺癌，肥媽悉心照顧，上月肥媽與黑妹李麗霞在網上直播音樂會上，當唱到《憑著愛》時更一度感觸流淚，直言家中有人生病特別牽腸掛肚及有壓力。

在丈夫離世後，痛失摯愛的肥媽，在丈夫離世當刻已傷心欲絕，令不少朋友擔心。早前肥媽便在社交平台拍片，向關心她的人道謝，並指自己會為老公堅強活下去。