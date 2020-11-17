龍緯汶承認非禮兩女童　求情指對6歲事主有愛視為女友

▲ 關注少數族裔組織主席龍緯汶於區域法院承認非禮、製作兒童色情物品等共7項控罪。

關注少數族裔組織主席龍緯汶，涉於3年前為2名非華裔女童提供家庭服務，期間涉在泳池更衣室、辦公室及寓所內非禮女童，又拍下女童裸照及為他手淫的片段，涉案女童案發時為3至7歲，其中1名女童向兄長投訴而揭發事件。龍緯汶今（17日）於區域法院承認非禮、製作兒童色情物品等共7項控罪，辯方求情指，被告因其中一名女童善待其母親，對女童產生愛意，亦相信對方對他有愛意，「當女童係女友」。被告還押後至本周四（19日）判刑。

被告龍緯汶（現年46歲）被控共7項控罪，包括2項猥褻侵犯、3項向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為、1項製作兒童色情物品罪及1項管有兒童色情物品罪。

事發於2017至2019年期間，兩名事主X及Y，X當時4至7歲，Y則3至5歲。

辯方今求情指，精神科專家的報告稱，被告沒有戀童癖，被告與母親關係良好。母親於2016年去世後，被告患上嚴重抑鬱。

辯方指被告曾有3名女友，最終分手收場。被告認識X後，與X及其家人關係良好。被告因為X善待其母親，對X產生愛意，亦相信X對他有愛意，被告潛意識「當X係女友」，並相信X長大後兩人可以發展關係，而精神科專家認為被告沒有「作故仔」。

辯方續指，被告雖然違反誠信，但並非同類案情中最嚴重，被告熱心幫助弱勢社群，曾設立食物銀行等，月入僅3,000元，望法官輕判。法官將案件押後至本周四（19日）判刑，被告續還押。

控方案情指，被告從事關注貧窮問題及少數族裔工作，兩名涉案女童X及Y為非華裔人士，被告曾向2人的家庭提供相關服務。

被告於2015年認識4歲的X，並不時帶X及其兄姐到辦公室玩耍。2019年3月，X向其11歲的兄長投訴，兄長決定將電話放置在被告辦公室廁所內拍片，並拍攝到被告脫下X的內褲，以及替X的私處拍照的情況，兄長其後告知母親，事件最終報警處理。

X錄口供時稱，2017年至2018間X到泳池更衣室換衣服時，被告曾脫去自己的褲子，並著X望其私處。及至2019年某天，被告曾在辦公室內摸X私處1秒。

警方拘捕被告後，向被告展示X兄長所拍攝的片段，被告在警誡錄影會面指，他經常照顧X，因他視X為女朋友，他明白不能與X發生性行為，於是拍攝X的照片欣賞。被告承認曾多次觸摸X私處及臀部，又承認X坐在其大腿上玩時，他曾隔著底褲摸X私處1秒。

警方其後發現另一位受害女童Y，被告在警誡下承認，2017年至2018年間在寓所內洗澡時，曾要求4歲的Y曾為他手淫，期間他拍攝了片段及Y的裸照。警方於被告手機內發現19張涉及X和Y的不雅照片，當時兩人分別4至7歲及3至5歲。

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記者：林欣樂