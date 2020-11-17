【新冠肺炎】29歲男染疫屬源頭不明本地個案　10多名同事家人需要檢疫

▲ 今日新增一宗源頭不明個案。（ 陳靜儀攝）

新冠肺炎疫情未止，本港今日（17日)新增4宗確診個案，包括3宗輸入個案及一宗源頭不明本地個案，涉及一名29歲男子。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻下午交代最新疫情情況，即看：【下一頁】

張竹君指出，新增的源頭不明個案（個案編號：5470）涉及一名29歲男子，從事工程管工，獨居於元朗采葉庭12座，於荔枝角陸佰中心工作，最後上班日為11月16日，有10多名工作人員需要檢疫。他於11月12日有喉嚨病，當日曾求醫私家醫生，11月15日曾到元朗社區檢測中心作檢測，其後確診。

他於一周內會有2至3次會到西環創業商場一個地盤工作，同一工作地點的40多人需要檢測，曾與一至兩名朋友吃飯；其家人曾到他居住的地方執拾物件，潛伏期亦曾與一至兩名朋友吃飯，有關人士亦需要檢疫，其餘時間沒有其他特別或高危活動。

本港首三波新冠肺炎疫情都由輸入個案帶入社區導致爆發，而最近更有指已踏入第四波。理工大學最新病毒基因排序分析揭露，本地上月起出現新型病毒株GH，涉早前China Secret、梅窩staycation等群組，更與印度及尼泊爾輸入個案高度相似，同期亦有四分一輸入個案於機場走漏，推斷近月爆發或因輸入個案檢疫漏洞致社區爆發，詳情即看：【下一頁】

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記者：郭詩詩