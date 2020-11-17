【新冠肺炎】本港今增4宗確診個案　其中1宗本地源頭不明渉29歲男子

▲ 本港新增4宗確診個案，包括一宗不明源頭個案。

本港新冠肺炎疫情未止，衞生防護中心公布，今日（17日）新增4宗確診個案，其中3宗為輸入個案，另外1宗為本地源頭不明個案。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫管局總行政經理劉家獻召開記者會交代詳情。

張竹君指出，新增的輸入個案患者分別為一名42歲男空中服務員（個案編號：5468），乘坐TK070由土耳其抵港、一名59歲（個案編號：5469）男空中服務人士，乘坐特別的飛機由德國經杜拜抵港，以及一名27歲男子（個案編號：5471）乘坐BA027由英國抵港。

至於今日新增的源頭不明個案，涉及一名29歲男子，從事工程，獨居於元朗采葉庭12座，於荔枝角陸佰中心工作，最後上班日為11月16日。詳情即看：【下一頁】

另外今日亦有10宗以下初步確診個案，其中2宗與早前個案相關，包括一名50歲男士，他在彌敦道莊士倫敦廣場任早更保安員，在11月15日到梁顯利油地社區中心檢測後初步確診。詳情即看：【下一頁】

初步確診個案亦有一名76歲的士司機，平日朝8晚8「揸的士」，他與家人居於愉田苑愉澤閣，11月10日開始輕微咳嗽，11月16日出現氣喘到急症室求醫後初步確診，其家居緊密接觸者於何文田旅港開平商會中學工作。詳情即看：【下一頁】

有鑑近日疫情嚴峻，衞生防護中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生，並強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。

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記者：陳子謙