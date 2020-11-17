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【救救動物】露營客攻陷塔門致寸草不生　牛隻被逼捱餓靠義工送草

休閒消費 16:50 2020/11/17

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熱門 曾偉權 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

露營客攻陷塔門致寸草不生，牛隻被逼捱餓靠義工送草。

秋高氣爽，不少人都會趁機去郊遊，而西貢塔門就成為了其中一個露營熱點，不過大量遊人湧入，打擾了原本在此棲息的牛隻，而草地更因長期被遊人踐踏、營帳覆蓋，變得寸草不生，導致牛隻沒有足夠草吃，只能靠義工從島外送來綠草。

Facebook專頁「西貢牛」早前發文並分享多張相片，指近期大量遊人湧入西貢塔門露營，令牛隻的棲息地被霸佔。有義工前往拜訪期間，發現到處都是露營帳篷，而草地已經被壓得出現沙漠化現象，寸草不生。

牛隻沒有足夠草吃，部分更餓至皮包骨，加上不少露營客隨地亂抛垃圾，牛隻有時會誤食垃圾，牠們無法消化垃圾及塑膠，便會一直留在肚內。幸好，不少暖心義工不忍牛牛逼捱，長途跋涉割草、送草到塔門，令牠們暫時得到溫飽。

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塔門牛隻慘況引來網民關注，不少人留言感謝義工的付出，又批評人類自私的行為，破壞了大自然，令動物亦受到影響，「比塔門有休養生息既機會，咁樣先可以令草生返出黎，同有時間清走嗰度既垃圾，減少持續破壞生態」。

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責任編輯：羅嘉欣

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