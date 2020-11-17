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陳弘毅︰人大釋法不影響香港司法獨立

政治 16:27 2020/11/17

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陳弘毅指人大釋法不影響香港的司法獨立。（視頻截圖）

港大法律學院教授陳弘毅指，全國人大常委會行使立法解釋權，不影響香港的司法獨立，尤其是法官獨立判案的權力。他表示，司法獨立在香港是有制度性的保障，令法官不會隨便被罷免，判決過程是不會受到任何外來干預。

律政司今日（17日）舉辦《基本法》頒布30周年網上法律高峰論壇，陳弘毅以《基本法》釋法實踐回顧（居港權案和宣誓案）發言時表示，人大常委會對基本法的解釋是立法的解釋，立法解釋是立法的行為，當香港法院運用人大解釋來判案時，等如運用任何其他法律判案般。他又指，當法院已進行判決，人大常委會不可以通過解釋基本法來推翻法院的判決，例如吳嘉玲案，當事人權益完全沒有受到人大釋法的影響。

深圳大學港澳基本法研究中心主任鄒平學指出，人大釋法是香港法治的組成部分，不存在破壞香港法治的問題，人大釋法不損害香港的司法獨立，不受香港司法權的限制，常委會依法有權主動釋法。

北京大學法學院教授王磊補充，人大常委會解釋權，和香港法院的解釋權之間的關係，是授權及被授權的關係，常委會享有對法律和基本法的解釋權，並授予特區法院有權解釋基本法。

他續指，常委會和香港法院的解釋在範圍上有重要的區別，常委會的解釋權是全面的，香港法院如果不是終極裁決的話，仍可解釋基本法條文，但如果涉及中央人民政府管理的事務，或涉及中央及特區的條文，就必須由特區終審法院提請人大常委會解釋。他續指，常委會雖有全面管制權，但行使時很謹慎，次數亦不多。

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記者：林曉君

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