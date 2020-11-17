【無價之保】42歲凍齡女神河智苑暌違3年重登銀幕　演繹愛超越血緣之愛

▲ 「國民爸爸」成東鎰再度發揮暖爸的魅力，與河智苑建立起父女之間的親暱感。圖為戲中「兩父女」多年後到延吉市探望明子。

以電影及劇集刻劃超越血緣的愛，不只日本代表作如《誰調換了我的父親》、《小偷家族》及《繼母與女兒的藍調》等專美，本周四（11月19日）上映的韓片《無價之保》，同樣講述兩位大耳窿大叔變身為湊女公，撫養小孤女成材，笑中有淚的劇情，打動不少觀眾，更讓人反思一家人的定義。

▲ 收數佬斗碩和宗培表面兇狠，其實內心溫暖得很，令孤苦無依的勝伊能在充滿愛的家庭中成長。

沒有血緣關係，就不能成為家人嗎？2010年首次執導《巨聲媽媽》，即獲當年韓國票房冠軍的姜大奎，十年磨一劍，新作《無價之保》在韓國甫上映即連續14日勇奪票房冠軍，在疫市創下129萬入場人次、110億韓元（約950萬美元）票房的佳績。

《無價之保》講述任職財務公司多年的收數佬斗碩（成東鎰飾）和宗培（金熙元飾），有次向單親媽媽明子（金允珍飾）收數不成，於是搶走其女兒勝伊（童年版朴昭怡飾、成年版河智苑飾）作擔保。

本來以為明子很快就會贖回女兒，豈料她竟因逾期居留而突然被遣返中國的朝鮮族自治州延吉市，令兩位大叔無端端變成湊女公，照顧無依無靠的勝伊。3個毫無血緣關係的人，漸漸成為彼此的無價之寶，直到一天斗碩無故失蹤……

▲ 曾主演韓片《生死諜變》、美劇《迷》（Lost）的金允珍演突然被遣返中國的勝伊親母，演出細膩。

天才童星笑容療癒人心

自從2017年參演吳宇森的港中日合拍片《追捕》之後，暌違大銀幕3年的河智苑直言自己的家庭觀念也因主演此片而改變了。「我覺得即使不是血親，但只要是你愛護的人，那就是家庭了。」

影片更令她懷念數年前猝逝的父親：「我依然記得與爸爸相處的特別時刻，很懷念能親口喊『爸爸』的時光，相信他仍在身邊默默地保護我。」

▲ 「小勝伊」朴昭怡的無敵笑容，暖化了行走江湖多年的斗碩心窩。（劇照）

能讓這位42歲凍齡女神入戲、扮演大學生也毫無違和感，全靠「國民爸爸」成東鎰再度發揮暖爸的魅力。

他曾於韓劇《請回答》三部曲系列中分別扮演女主角鄭恩地、惠利和高雅羅的父親，還與兒子成俊和女兒成彬一同參與大熱綜藝節目《爸爸去哪兒》，搞笑溫情的爸爸形象深入民心，難怪瞬間與河智苑建立起父女之間的親暱感。

▲ 於試鏡中擊敗300名對手的朴昭怡，可愛到殺死人的燦爛笑容，令溫情韓片《無價之保》增添療癒人心的力量。

本片另一亮點是於試鏡中擊敗300名對手的「小勝伊」朴昭怡，她那可愛到殺死人的燦爛笑容，以至與成東鎰之間的互動都很療癒人心，令生活在很難過的2020年而無力感爆燈的觀眾，能相信人間仍有愛，學懂捉緊身邊的小確幸。（上映日期：11月19日）

記者：Kristy