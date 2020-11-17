【奪命大火】尼泊爾裔家庭父女命喪　13歲女死者就讀北角蘇浙公學　

▲ 前日（15日）油麻地唐樓發生火警，其中一個尼泊爾裔家庭的38歲父親及13歲姊姊性命雙雙被奪去。

油麻地廣東道唐樓前日（15日）晚上發生火警釀成7死11人傷，涉及多個尼泊爾裔家庭，其中一個家庭的38歲父親及13歲姊姊雙雙命喪大火，母親留醫深切治療部，遺下原本是生日會主角的3歲幼子。北角蘇浙公學證實13歲女死者為該校中一學生，校方已啟動危機應變小組，今（17日）早向全校宣布消息，並安排社工及教育心理學家為女生就讀班級進行心理輔導。

13歲女死者Kritica過去不時在社交網站分享與家人的生活照，Facebook頭像亦是她與弟弟的合照，狀甚溫馨。事發當日早上，她曾在fb發帖文祝福弟弟3歲生日快樂，並張貼與母親及弟弟的合照，豈料晚上唐樓發生大火，奪去她及父親的性命。

▲ 13歲女生Kritica於事發當日在社交網站發帖祝福弟弟3歲生日快樂。（網上截圖）

蘇浙公學訓導主任蔡老師向TOPick表示，校方昨日已初步收到消息，已啟動危機小組，惟訊息混亂，直至今日獲警方及教育局確認，該名女生為該校中一學生。校方今早已安排特別班主任課，向全校宣布消息，並發放家長通告；校方亦派駐校社工及外聘教育心理學家，到女生就讀班涉事班別進行心理疏導，其中6、7名學生情緒不太穩定，他們均是跟Kritica由同一間小學升上該校的非華語生，校方已為上述學生個別安排輔導。

此外，由於涉事女生的父親已離逝、母親尚在深切治療部，幼子則被親戚接走，校方稱正嘗試聯絡涉事家庭，冀能提供協助。

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責任編輯：馮琪雅