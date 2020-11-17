【虐待動物】元朗兩小羊疑偷食蕉葉遭扑死埋沙堆　警扣46歲男子調查

▲ 一名懷疑涉案男子被警方帶走。（曾秋文攝）

元朗大棠路南坑排村發生殘酷對待動物事件，一名村民昨晚發現兩頭飼養的小山羊不見蹤影，尋覓到附近香蕉田時，發現牠們被埋葬在泥土中，於是接警。警方經調查認為事件有可疑，案件列作殘酷對待動物處理，並扣查一名46歲男子調查，元朗警區刑事調查隊第9隊接手跟進。愛協檢走羊屍作進一步調查。

元朗刑事調查總督察蔣家駿表示，案中事主飼養6頭山羊，習慣每日早上9時放羊，讓牠們自行覓食，至下午約5時山羊會自行回家，在昨日下午5時許其中4頭山羊回家後，男事主發現兩頭僅約4個月大的小山羊未有返回住所，遂四出尋覓，直至晚上九9時許他在附近一個蕉田上發現牠們的屍體被埋葬在泥土中 ，於是馬上報警求助 。

警方接報後，今日（17日）早上在附近尋獲一名46歲男子，為蕉田的擁有者，並將他扣留調查。

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警方指，有人承認昨晚6時發現山羊在蕉田吃農作物， 當時用鐵鏟驅趕 ，不排除用力過度致兩頭山羊受傷，並失去知覺，於是將牠們埋在泥土下，現涉嫌「殘酷對待動物」罪名被警方扣查，被扣查者報稱為散工，而兩頭山羊屍體由愛護動物協會督察初步檢驗， 並沒有表面傷痕，已交由漁護署進行驗屍。

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記者：曾秋文