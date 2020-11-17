【新冠肺炎】社區檢測中心揭初步確診個案　涉50歲莊士倫敦廣場早更保安員

▲ 張竹君指，今日有10宗以下初步確診個案，包括莊士倫敦廣場早更保安員。（陳靜儀攝）

本港新冠肺炎疫情未止，衞生防護中心公布，今日（17日）新增4宗確診個案，其中3宗為輸入個案，另外1宗為本地源頭不明個案。另外亦有10宗以下的初步確診個案，其中兩宗與早前個案相關，包括一名50歲男士，他在彌敦道莊士倫敦廣場任早更保安員。

張竹君表示，由於早前發現一名夜更保安員確診後，其後已安排其他夜更保安員檢疫，而公司亦安排其他早更保安員接受檢測，由於該處與油麻地社區檢測中心相近，於是安排他們做測試，該男保安員於11月15日檢測後初步確診。

她又指，男保安員與早前確診的保安員於同一工作地點工作，但沒有直接接觸，但有機會在共用休息室和更衣室換衫受到感染，會安排其他日更保安員檢疫，涉及10多人。而該名患者的同住緊密接觸者亦是初步陽性個案，是一名82歲退休男士，與男保安員同住於葵盛西邨6座。

張竹君又說，男保安員沒有病徵，平時上班為主，沒有其他特別行蹤；而其緊密接觸者在11月14日出現咳嗽，平時會在住所附近逛街，亦曾到龍順軒海鮮酒家飲茶。

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記者：陳子謙