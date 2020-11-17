【新冠肺炎】76歲的士司機初步確診屬不明源頭　家人於何文田旅港開平商會中學工作

▲ （陳靜儀攝）

本港新冠肺炎疫情未止，衞生防護中心公布，今日（17日）新增4宗確診個案，其中3宗為輸入個案，另外1宗為本地源頭不明個案。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫管局總行政經理劉家獻召開記者會交代詳情，詳情即看：【下一頁】

張竹君指出，10宗以下初步陽性個案包括一名76歲的士司機，由於屬自己車平日朝8晚8「揸的士」，他與家人居於沙田愉田苑愉澤閣，11月10日開始輕微咳嗽，11月16日有氣喘到急症室求醫後初步確診。

她又指，他平時日間會在九龍區駕的士居主，有時在不同地方吃飯，中心正調查跟進有關地址，其最後上班日期為11月16日。患者對上一次參與衞生署特定人士普查測試在10月，當時的檢測呈陰性，其家人亦在何文田旅港開平商會中學工作，該校要停課清潔，直至檢測呈陰性才可復課。

至於患者是否曾經接載抵港人士或到機場接載乘客，張竹君指中心正調查。

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記者：伍瑋瑋