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【銀河修理員】Dear Jane開騷分享男人的浪漫　疫情下以歌紀錄愛與感情

娛樂 16:47 2020/11/17

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熱門 曾偉權 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

Dear Jane日前舉行JOOX網上音樂會。（圖片：JOOX）

四人樂隊DearJane將推出新碟《Limerence》，日前四子舉行《JOOX Staycation Live線上音樂會上》獻唱多首作品，當中今年大熱歌曲《銀河修理員》、〈哀的美敦書〉及新歌〈最後一間唱片鋪》等，Dear Jane事後接受TOPick訪問，分享男人間的浪漫。

為呼應音樂會的主題，成員Jackal分享一次staycation的爆笑經歷。Jackal指早前他買了一個以「男士」為主題的酒店staycation package，當晚晚餐附上了公認為「男人的浪漫」的豆腐火腩飯和啤酒，可是出酒店級價錢，卻得到賓館級的待遇！

音樂會上DearJane唱出兩首新歌，包括林寶填詞的《世上唯一雙細胞》及英文歌《Make Me Stay》，更大賣關子指將會有一首與女歌手的合唱歌。

Dear Jane希望用歌曲紀錄各種情感。（圖片：JOOX）

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‧《最後一間唱片舖》希望帶出甚麼信息？

Tim：其實我覺得大家愛一種東西就要一起用力去捍衛，無論是家庭也好、身邊的人也好，彼此的關係或感情，就是一起向著同一個方向做同一樣事情。這樣做不是容易的，但我覺得是唯一的方法。

‧ 對於音樂的實體產品，四人最懷念是哪一種？

Nice：我會說是MD機！MD機出現了很短的時間，但當時會自己製作playlist以及逐首歌抄錄入去。

Jackal：啊！那時候抄錄完歌曲後MD機的封面也會刻意用彩色影印去美化它！

Howie：我最印象深刻是以前如果出實體碟會有不同封面版本，有時幾個顏色已覺得「為甚麼可以這麼厲害」。日本版雖雙倍價錢但一樣享受，但也會不顧一切去購買。人就是很有趣，有時會投放感情去一個實物，用少少錢去買一個之後可以儲一輩子的回憶，會記得購買時在哪兒、做甚麼、跟哪位女生拍拖，都一目了然。

‧ 做網上騷沒有現場觀眾，如何帶動氣氛？跟做實體騷的分別在哪？

Nice：自High，幻想！

Tim：今次音樂會的設置跟我們Band房一模一樣，大家的企位一樣，也是這樣看著對方。

Howie：今次鏡頭後有很多同事及工作人員，但沒有人聽到任何音樂，只有鼓聲，因為音樂都在自己耳機內，可能現場看的話會像個傻瓜一樣！

主音Tim大唱近期熱作。（圖片：JOOX）

‧ 今年疫情令不少行業都受影響，四人今年覺得艱難嗎？

Tim：今年對所有人都艱難，幸好疫情下工作減少，我們多了時間留在錄音室製作歌曲和投放更多時間製作大碟，可說是一個blessing，希望這段時間可以快點過去！

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‧ 今年Dear Jane幾首歌曲都有一份懷舊氣息，是否新專輯的整體方向？

Howie：今次10首全部都是情歌，可說是一次挑戰，有些人可能會質疑為甚麼夾band要常常唱情歌，其實我們製作上有不同題材和曲風。

作為製作人或樂隊成員，最開心是看到不同單位推出創作產品，能夠記錄某時期當下的心情。好像今年這隻碟因疫情或受其他原因影響，會令人反思身邊人的愛情和感情，所以才會有這隻碟的誕生，這是我們在這個年代的一個挑戰記錄，亦希望同時可為大家記錄下來。

撰文 : TOPick柴犬出動

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