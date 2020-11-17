專頁刊癌症優惠資料被指涉違專業守則　醫生梁家騮入稟指醫委會限制過廣

▲ 前立法會議員兼外科專科醫生梁家騮。（經濟日報資料圖片）

前立法會議員兼外科專科醫生梁家騮早前於其醫務所的Facebook專頁上，刊登有關早期胃癌及腸癌篩檢優惠的資料，被投訴指涉違反專業守則，需接受醫委會的紀律研訊。梁日前就此入稟提出司法覆核，指有關守則條文限制過廣，違反《基本法》所保障的言論自由。

申請人梁家騮；答辯人香港醫務委員會。入稟狀中指，申請人於百度醫務及內視鏡中心執業，他於2018年12月11日接獲醫委會通知，指醫委會收到投訴，涉及他曾於醫務所的Facebook專頁上刊登兩張廣告，內容提及「早期胃癌及腸癌篩檢優惠計劃」，並列出有關檢查的原價和優惠價，以及提及有「早鳥優惠」。

而有關投訴質疑申請人的做法或構成專業行為失當，即違反《香港註冊醫生專業守則》中有關醫生提供資料時，不得以招徠病人或兜攬生意為目的的限制。醫委會將於今年12月8日就事件展開紀律研訊。

申請人指，《基本法》所保障的言論自由並非絕對權利，但對言論自由的限制亦不應多於必須。申請人不爭議上述守則針對提供資訊的限制，是出於公共健康的目的，亦同意在某些情況下，發佈醫療服務的價格資料會影響病人判斷，但申請人認為現有規限一刀切阻止醫生發佈價格資料，未有考慮到申請人提供的價格，並不會對病人造成招徠，因此有關限制對醫療從業員的表達自由造成不合比例的限制。

申請人又認為醫委會未有考慮到，向病人就必須的醫療服務的財務協助，有利重大的公眾利益，亦有助病人作出恰當選擇和建立醫患關係，因此醫委會在訂立限制時未有取得正確的平衡。

申請人又指，刊登醫療服務的優惠價，並不會誘使任何人進行非必須的療程，因此有關限制並無合理目的，亦使病人無法知悉療程的準確價錢。

申請人因此認為有關限制屬不合法及違憲，要求法庭作出補救詮釋，即將「以招徠病人或兜攬生意為目的」的字眼改為只限制發佈誤導性的資料以誘使大眾接受非必要的療程，以及將醫療服務的價格範圍，剔除於受限制的資料之外。

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記者：楊詠渝