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【頭髮護理】長期用同一款洗頭水易脫髮？皮膚科醫生拆解洗髮2大迷思

保健美顏 12:21 2020/11/18

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熱門 曾偉權 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

坊間有說法指長期用同一款洗頭水易脫髮，皮膚科醫生拆解洗髮2大迷思。

秋冬季節天氣變得乾燥，不少女士都會格外注重對頭髮的保養，不過錯誤的洗頭習慣隨時令頭髮更易受損。坊間一向有不少說法，有指應定期更換不同型號的洗頭水，亦有人說每天洗頭易致掉髮。台灣皮膚科醫生謝宗廷近日就於衛生福利部食品藥物管理署《藥物食品安全週報》中拆解以上2大迷思。

1.應否定期更換不同牌子、型號的洗頭水？

謝宗廷指出，若平時使用洗頭水後，覺得頭髮、舒適清爽，就不需額外再買洗頭水輪流使用。但假如使用含有藥性成分的洗頭水，為免產生抗藥性使效果變差，建議另買一款較溫和的洗頭水，兩者交替使用。

坊間有說法指，長期用同一種洗頭水，會令髮質變差，甚至會掉髮。謝宗廷表示，洗頭水的成分不會傷害毛囊，更不可能造成毛囊萎縮，甚至禿頭。

如果覺得髮量日益稀疏，想換不同種類的洗頭水達到效果，是不切實際的。

他提醒，不少人在夏天出油量較大，可選擇去油、洗淨力較強的洗頭水；而秋冬天氣較乾冷，就可改用較保濕、或中性髮質適用的洗頭水，以免令頭皮太乾及頭髮斷裂。

2.洗頭次數跟掉髮有關係？

有些人不習慣天天洗頭，覺得洗頭當天會大量掉髮，謝宗廷解釋，每天正常的掉髮量約為80至100根，在洗頭、吹髮時掉得最多。

如果每天洗，就每天平均掉，兩三天洗一次，就會把掉髮量集中在洗頭的時候一次掉，才會出現洗頭時掉髮較多的錯覺。

他建議，一天洗一次頭就可以，如果頭皮容易出油，可增加至兩次，但建議不要用去油力太強的洗頭水，以免令頭皮太乾受損。

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責任編輯：羅嘉欣 

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