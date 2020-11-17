【踩過界II】首集播出口碑理想 張振朗輕倚王浩信勾起《反黑路人甲》HeHe情 娛樂 16:55 2020/11/17 分享： 熱門 曾偉權 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮 ▲ 《踩過界II》的盲俠與GoGo會否令人聯想到《反黑路人甲》的蔣世龍與高彬？ TVB台慶劇《踩過界II》昨晚（11月16日）在翡翠台首播，「正義鐵三角」盲俠文申俠（王浩信飾）、癲姐（蔡思貝飾）、GoGo（張振朗飾）繼續出動，首集口碑整體不俗。 王浩信、蔡思貝、張振朗亦十分投入宣傳，分別在個人社交平台上載《踩過界II》花絮照。當中，王浩信上載張振朗輕倚靠在他肩上的照片，令人聯想到二人在《反黑路人甲》的HeHe情，所以王浩信也寫道： 看了 #踩過界2 的朋友，這張相有冇勾起一些你們的回憶？ #盲俠與gogo #盲俠 ▲ 《踩過界II》（取自facebook） 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【踩過界II】鄧卓殷演出租女友首拍劇演跳樓戲 Amber拍劇兼顧學業港大讀建築 今日 10:14 【踩過界II】鄧卓殷演出租女友首拍劇演跳樓戲 Amber拍劇兼顧學業港大讀建築 【踩過界II】監製林志華讚楊卓娜演喊戲感染力強 爆秦沛緊張姜麗文偷偷探班 18:16 2020/11/16 【踩過界II】監製林志華讚楊卓娜演喊戲感染力強 爆秦沛緊張姜麗文偷偷探班 【踩過界II】胡楓雪妮動人演繹邊緣長者悲歌 修哥深情專一太太為初戀情人 今日 11:16 【踩過界II】胡楓雪妮動人演繹邊緣長者悲歌 修哥深情專一太太為初戀情人 王浩信 張振朗 踩過界 電視劇 TVB