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【踩過界II】首集播出口碑理想　張振朗輕倚王浩信勾起《反黑路人甲》HeHe情

娛樂 16:55 2020/11/17

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熱門 曾偉權 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

《踩過界II》的盲俠與GoGo會否令人聯想到《反黑路人甲》的蔣世龍與高彬？

TVB台慶劇《踩過界II》昨晚（11月16日）在翡翠台首播，「正義鐵三角」盲俠文申俠（王浩信飾）、癲姐（蔡思貝飾）、GoGo（張振朗飾）繼續出動，首集口碑整體不俗。

王浩信、蔡思貝、張振朗亦十分投入宣傳，分別在個人社交平台上載《踩過界II》花絮照。當中，王浩信上載張振朗輕倚靠在他肩上的照片，令人聯想到二人在《反黑路人甲》的HeHe情，所以王浩信也寫道：

看了 #踩過界2 的朋友，這張相有冇勾起一些你們的回憶？
#盲俠與gogo 
#盲俠

《踩過界II》（取自facebook）

撰文 : TOPick柴犬出動

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王浩信 張振朗 踩過界 電視劇 TVB

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