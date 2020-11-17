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【蘇民峰牛年生肖運程】肖蛇有遠方貴人相助　是非多慎防小人篤背脊

休閒消費 17:35 2020/11/17

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熱門 曾偉權 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

蘇民峰師傅提醒肖蛇的朋友，今年要慎防小人在背後篤背脊。

2021牛年12生肖運程如何？TOPick整理了玄學家蘇民峰師傅點評牛年12生肖運程，讓各位牛年早佔先機，牛年趨吉避凶，牛年知所進退。

地位提升

今年事業財運雖然排第十，但其實不是太差的，尤其是春夏天出生的平熱命人，運程仍然在進步中。

今年為太歲遙合年，易得遠方貴人扶助，如工作上常要接觸外地人或去外地公幹，今年助力必然增加。

桃花方面排第六，但今年並非桃花年，有穩定感情者，今年發展不錯。單身者可能會出現暗戀對象而已，能成事的機會不大。

吉星金輿、三台，有利地位提升。

惹人妒忌

凶星方面，肖蛇的你為十二生肖最多的。飛符、官符、年符，突如其來官非是非人事不和，但這些官非是非可能只是抄牌忘記交罰款、亂過馬路、亂拋垃圾因而被罰款而已，不一定是犯官非的意思。

五鬼，小人星，我常說小人之物，一般是能力不及你，成就不及你，常常在你背後搞些小動作，這些人可以不理。

天哭，心情不佳，容易因小事而大哭一場。

指背，背後是非多，既然是背後，又不知道是誰，惟有自己公正而行好了。

備註：寒命人生於立秋後驚蟄前；平熱命人生於驚蟄後立秋前。

（本文獲玄學家蘇民峰師傅授權刊登）

編輯：葉翠華

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