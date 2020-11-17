【港大藏屍案】控方質疑死者睡覺時遭勒斃　張祺忠否認及不知死者有否反抗

▲ （經濟日報資料圖片）

香港大學副教授張祺忠涉殺妻後藏屍辦公室，案件今（17日）於高等法院續審。控方今盤問被告時質疑，被告是乘死者睡覺期間將她勒斃，因此死者沒太大反抗，被告否認說法，並指他並不知道死者有否反抗，當他恢復記憶時，死者已倒下。

涉案被告張祺忠（56歲）被控於或約於2018年8月17日，在香港謀殺陳慧文（53歲）。

控方今盤問被告時指出，案發前一天死者曾將被告開出的400萬元支票存入銀行戶口，而死者即時致電被告將事件告知他，因此被告當時已知悉死者將支票兌現，而非如他早前作供所指，是在案發後數天才知悉。被告否認說法，並指死者當日在電話中只提及有銀行職員正前來為他開戶口。

控方續指，在8月23至25日期間，女兒Nancy曾向他問及400萬元支票被彈票一事，當時被告向女兒表示，該400萬元是夫婦二人的共同投資，被告打算在8月16日存入戶口，但由於與死者有爭執，因此被告拒絕將400萬元存入支票戶口，作為報復。被告否認曾提及報復字眼，只提及與死者爭吵後「咩都唔理」。

控方又指，事實上被告殺害死者時，他有記憶自己一直扭曲電線，直至電線末端打結。被告否認，並指他不知道為何電線上會有鋸齒印。

控方又指，被告是乘死者睡覺期間將她勒斃，而非他早前供稱的，在死者使用電腦觀看《延禧攻略》期間將她勒斃，因此死者沒有太大反抗。被告否認說法，他並表示不知道死者有否反抗，「到我再記得返嘅時候，佢個人已經彎咗身」。對於死者胞妹陳慧賢曾供稱，她看到被告疑似壓住死者，被告回應指當晚他跟死者從未作出這樣的姿勢。

被告於盤問下又供稱，他殺妻兼藏屍行李篋後，一直要裝作正常，當日早上並打算待姨仔兩母女出門後，再作下一步行動，被告又指他當時腦海中一直有個奇怪想法，若姨仔要問女兒借衣服，女兒便會指出藍色篋內有衣服，「咁陳慧賢（姨仔）開個篋，咁我就死喇」。聆訊明(18日)續。

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記者：楊詠渝