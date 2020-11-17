周梓樂死因研訊續 　高級督察指曾向停車場方向施放5枚催淚彈

▲ 高級督察黃家倫今出庭作供。(王仁昌攝)

去年11月4日科大學生周梓樂疑於將軍澳尚德邨停車場墮樓後去世，死因研訊今（17日）午續。高級督察黃家倫供稱，事發凌晨時分，他指揮的小隊曾向事發停車場2樓及3樓施放了2枚催淚彈，及後推進至連接尚德廣場的天橋下方後，該隊再度向停車場的高層施放了3枚催淚彈。黃又稱該隊掃蕩停車場時，發現消防員及義務救護員在處理傷者，惟該隊沒有接觸傷者或阻礙處理傷者。

高級督察黃家倫供稱，事發時他任職東九龍衝鋒隊第4小隊指揮官，於2019年11月4日凌晨12時35分，他帶領該隊到將軍澳唐俊街，支援當時正與示威者對峙的衝鋒隊第3小隊，並組成防線。

黃供稱，當時尚德邨停車場A的2樓及3樓有40至50名示威者聚集，有人擲雜物、用鐳射照向警方及叫囂，警方遂施放催淚彈驅散示威者，期間於12時40分至56分，第4小隊曾向地面方向施放了18枚催淚彈，及向該停車場2樓及3樓方向施放了2枚催淚彈，及後往尚德邨方向推進。

黃續供稱，當推進到該停車場連接尚德廣場的天橋下方，該停車場不斷有人將硬物投下，於1時08分至1時09分，他指示隊員向該停車場的高層方向再施放3枚催淚彈，及至翌日1時10分，他帶領第4隊進入該停車場掃蕩。

黃續指，該隊約有30名警員，及至1時18分在停車場2樓，該隊發現在車位後的行人路上，有消防員及義務救護員正在處理1名傷者，他派隊員上前視察，消防員向他們表示人手足夠，毋須協助，而義務救護員則要求警員不要騷擾。

黃強調，該隊沒有阻礙或騷擾對方處理傷者，亦沒有接觸過傷者。黃續指，該隊其後繼續掃蕩行動，並於1時25分沿後樓梯返回地面，期間曾再次施放催淚彈驅散示威者，其後於1時45分離開現場。

死因研訊主任播放當晚的媒體直播片段，指黃早前稱第4小隊於1時10分進入尚德邨停車場A，惟片段拍攝到第4小隊開始進入停車場，片段標示的時間卻是1時04分。黃解釋指，當時他是依照自己手錶記錄時間。

死因研訊主任又問及黃，該隊在掃蕩停車場期間，有否曾經使用過武力、追逐過任何人士或與任何人士有過身體接觸。黃逐一否認。

死因裁判官則問及黃，當該隊進入停車場時，會否嗅到濃烈的催淚彈氣味。黃回應指，較於早前曾施放催淚彈，在該停家場地下近入口處可以嗅到餘味，但到達1樓後已經嗅不到。

死因裁判官又問及，在黃遇見消防員及義務救護員前，有否看見任何可疑人士。黃指沒有。死因裁判官續問及，當時停車場內是否嘈吵。黃指當時曾聽到有人奔跑的聲音。

陪審團盤問黃時，問及該隊在遇見傷者，直到離開停車場前，有否見過任何可疑人士或再見到任何人，黃表示沒有見到任何人。陪審團又問及，黃聽到奔跑聲的時間及聲源。黃回應指，只有在掃蕩1樓的初步階段聽到奔跑聲，但只是聽到從樓上傳來，不知道位置。

死者家屬代表於盤問前，申請研訊押後，向死者家屬索取指示，並透露有收到消息，指有人希望為研訊提供資料，但暫未收到確實回應。研訊明(18日)續。

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記者：王仁昌