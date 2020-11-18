【阿索的故事】王菀之為新片考巴士牌喜極而泣　Ivana：香港女仔的自強能力好大

▲ 王菀之在《阿索的故事》中演歷愛情失敗的阿索。

王菀之（Ivana）在電影《阿索的故事》內，演一位歷感情挫敗後，由賣辣椒醬轉行做巴士車長的情傷女子。為是次演出，王菀之更去了考巴士牌，她回想起當時最大的壓力源於：「若我考不到巴士牌便開不了戲。」

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▲ 王菀之在《阿索的故事》中演女車長。（湯炳強攝）

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壓力下考牌成功

電影《阿索的故事》講述平凡女生阿索，從面對感情挫敗到堅強成長的故事。王菀之認為是次演繹與以往參演葉念琛導演的電影大有不同。

她表示：「過往我演很有爆炸性的喜劇，要好有力量、情緒很高漲，但今次就很實際，因為阿索是一個很普通的女仔，我不需要把她想得很特別，只要把一個普通人面對打擊時的迷惘與脆弱，面對難關時的勇敢與堅強呈現便好。」

▲ 王菀之在《阿索的故事》中與梁漢文演糾纏不清的情侶。（劇照）

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飾演阿索對Ivana而言最大的壓力是考巴士牌，她回想起當時知道要考牌時感到責任重大：「當時導演告訴我要考巴士牌，我說OK，我會盡力但我不知道考不考到。最大的壓力是有時間限制，好像我考不到就開不了戲，而如果真的考不到可能要扮駕巴士，出來的效果便會相差很遠。」

Ivana在香港沒有駕駛經驗，但其實她早於學生時代在加拿大時便已考獲車牌，不過在香港卻從未駕車，故所有的駕車經驗都停留在以前及旅遊時的自駕遊經歷。

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幸運地，Ivana的努力並無白費，她回想起成功考取巴士牌時的喜極而泣：「拍戲其實不緊張，最驚是考牌那天，但現在我已完全記不起考試經過，大腦選擇性刪除了那段記憶，因為太害怕太緊張。我只記得考完時一見到分紙便開心得流淚，因為成功感真的很大。」

「阿索」身上的啟發

是次拍攝的準備功夫繁多，與過往外界對Ivana的音樂藝術人形象有所不同，成功考牌後的她表示重燃了學習的決心：「我本來想不到成就有那麼大，我當時就是想做不到就要繼續做，沒有想太多其他事，但原來身邊人覺得考到巴士牌是那麼強大。」

她續指：「有人問我會不會再考牌，如考飛機牌等，但我沒有太刻意想考甚麼，反而是重燃了我想學習、上課的心，原來肯學是甚麼都可以做到的。」

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▲ 王菀之覺得考巴士牌後重燃了學習的決心。（湯炳強攝）

阿索在戲中與男友的感情遇上第三者琪琪（蔡潔飾）的介入，分手收場。Ivana亦從角色身上有所得著：「有場講我與蔡潔在洗手間內吵架，她不停數落我，我現在看回其實阿索不只有恨與挫敗，更多的是要在對方身上看到另一個自己，犯錯時眼內只看到自己是不會有改善，要面對錯處才會成長。」

一向予人感覺溫婉的Ivana其實內心堅強：「雖然若我遇到難關時的處理方法也未必有她清晰，不過香港女仔的自強能力好大。我覺得有負面情緒時最重要是不要亂作決定，要先讓負面情緒釋放，最好的陪伴是時間與心靈，待情緒走過後，便會有力量再次站起來。」

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王菀之的幸福之道

現實中的Ivana是幸福人妻，2015年與設計師Eric So結婚。她分享經營一段感情一定要互相尊重：「兩個人相處會有不同想法，所以要尊重，有意見時選擇在氣氛好時說出來解決問題，不可以把說話收在心底。」

Ivana與老公都從事藝術行業的工作，她表示共同興趣已為他們帶來不少日常話題，是感情的重要基礎。自言對老公小鳥依人的她又笑指：「我們不會吵架，而且他都是藝術家性格，不會火爆，若生氣時的表露方式都只是切斷條麵，非常藝術。」

▲ 王菀之分享夫妻相處之道。（微博圖片）

化妝：Janice Tao

髮型：Jo Lam @ SALON TRINITY

服裝：Y's @ IT

場地：香港海洋公園萬豪酒店

記者：陳家瑩