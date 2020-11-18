【KO失眠】長期睡眠不足令記憶力變差　中醫教按2個穴位改善失眠

▲ 中醫教按2個穴位幫助入睡。

打工仔長期睡眠不足，不但有機會令到皮膚變差，更可能導致記憶力變差！台灣中醫師胡乃文教大家按2個「好睡穴」，讓大家輕鬆入睡，改善失眠問題。

長期睡眠不足或影響記憶力

台灣中醫師胡乃文日前在YouTube頻道「胡乃文開講 - 名醫談養生」談及睡眠問題。他表示，不少打工仔上班身心皆疲，回到家仍想享受私人時間，躺在床上煲劇、打機，有些人明明很累，卻有失眠問題。

胡醫師指出，由於「長期記憶」跟「短期記憶」連接是靠睡眠來調整，睡著後可以令「短期記憶」變成「長期記憶」，轉變為知識。因此長期睡眠不足，或會導致記憶力變差。除此之外，晚睡對外貌亦有影響，例如皮膚會變得暗淡、變粗、變乾，甚至造成肥胖問題。

2個幫助入睡穴位

他在影片中推薦2個幫助入睡的穴位。第一個是「神門穴」，這個穴位在手腕上，在無名指及尾指之間對落，跟手腕橫紋的交會處。壓按時有點麻麻、痠痠的感覺，經常壓按可使精神達到最好狀態，幫助睡眠。

第二個為「三陰交穴」，在腳內踝往上三寸，約四個指頭的長度。胡醫師認為三陰交穴最主要作用就是腦下垂體的內分泌，以及下視丘的內分泌達到最好的狀態，以上2個穴位需要各按30下。

「神門加三陰交」可以使人睡眠變好，精神上不容易受外界的影響，人也會比較快樂，容易用正面思考事情。

穴位位置：

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另外，不少人吃完飯再次工作時，都會飯氣攻心，胡醫師建議可按「止痛穴」。翻開對耳屏的平面，從上往下看是一個倒三角形或倒梯形，把它從中間分開成兩邊，再在中間分成3份，上面一位的位置就叫「止痛穴」。

按「止痛穴」不但可以改善身體疼痛，亦能令神經驅動起來，令人提起精神。因此在上班時按一按「止痛穴」，工作時就變得神清氣爽，晚上就容易入睡。