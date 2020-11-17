【新冠肺炎】何文田旅港開平商會中學有職員列密切接觸者　學校明天停課一天

▲ 何文田旅廣開平商會中學須停課一天。（程志遠攝）

本港新冠肺炎疫情未止，衞生防護中心公布，今日（17日）新增4宗確診個案，其中3宗為輸入個案，另外1宗為本地源頭不明個案。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫管局總行政經理劉家獻召開記者會交代詳情。另有10宗以下初步陽性個案，包括一名76歲的士司機，他的家人於何文田旅港開平商會中學工作。

何文田旅港開平商會中學指為保障學生健康，決定11月18日（星期三）停課一天，包括停止網上授課及所有課外活動，以便進行全校消毒及讓有需要的教職員及學生進行檢測。為確保師生健康，學校不會對外開放，同時只維持基本人手運作，教職員會在家工作，並進行網上會議。

另外今日亦有10宗以下初步確診個案，其中2宗與早前個案相關，包括一名50歲男士，他在彌敦道莊士倫敦廣場任早更保安員，在11月15日到梁顯利油地社區中心檢測後初步確診。詳情即看：【下一頁】

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：伍瑋瑋