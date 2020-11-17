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【新冠肺炎】張竹君：個案數字急升可說成第4波疫情　政府正考慮不同措施堵塞漏洞

社會 17:42 2020/11/17

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熱門 曾偉權 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

（陳靜儀攝）

本港新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心及醫管局今日（17日）下午公布最新疫情情況。本港新增4宗確診個案，包括3宗輸入個案以及1宗本地源頭不明個案。衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，如何計算第三波和第四波要視乎數據而定，基因分析是其中之一，但每日個案數字有上落，有機會是反彈，但當數字突然急升，可說是第4波爆發，又每波爆發不一定與基因分析相關。

張竹君又指，政府亦正考慮不同措施，包括收緊豁免人士安排、內地以外其他國家抵港人士到酒店檢疫等，方便收集相關人士第二次檢測樣本，而特定酒店是考慮之列，但要視乎實行性，了解如何堵塞各種漏洞。

對於政府昨日推「安心出行」流動應用程式，張竹君指，自己亦有下載，但未有機會到公眾地方；醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻指，不少醫院不同位置已張貼二維碼，自己亦有下載，鼓勵市民到不同醫院時掃描二維碼，記錄出入醫院行程，當有需要追蹤時方便大家。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

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記者：陳子謙

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