輕鬆小熊登陸旺角MOKO　打卡位限定店「甜」冧粉絲

踏入11月中，不少地方開始添上聖誕節氣息。想要在這個聖誕節添上甜蜜幸福的感覺，又想與得意可愛的公仔打卡拍照，你就不能錯過以下的好去處！



在MOKO新世紀廣場於即日起至2021年1月3日期間在場內打造「MOKO｜Rilakkuma 輕鬆小熊 甜『魅』聖誕」，由輕鬆小熊精心炮製、遍布場內場外的五大甜「魅」主題打卡位甜品，又甜蜜又可愛！想過一個甜「魅」聖誕，就要來到MOKO新世紀廣場，與Rilakkuma輕鬆小熊及各式甜品打卡啦！

設5大打卡位 限定店售精品

第一站，在MTR / F正門的甜「魅」聖誕商店街，可以看到Rilakkuma輕鬆小熊以懶洋洋的姿勢倚在MOKO蛋糕裝飾上。而蛋糕裝飾後便是甜「魅」聖誕商店街的主題店，在商店的櫥窗也會有可愛的角色和甜品互動。

▲ 在MTR / F 正門的MOKO蛋糕裝飾背面便是甜「魅」聖誕商店街的主題牆。

第二站，在MTR / F的中庭，可以看到滿滿的輕鬆小熊杯子蛋糕擺放在三層高的甜品架，化身成為一座10呎高的Cupcake聖誕樹，為聖誕節添上了甜蜜的味道。而在12月3日至1月3日，Rilakkuma輕鬆小熊更會在中庭開設「輕鬆小熊期間限定店」，送上多款期間限定精品，俘虜大人細路的心。

▲ 在MTR樓層中庭有一座10呎高的Cupcake聖誕樹，充滿少女心。



第三站來到商場的1樓，近百呎的長廊已經亮起了雪人和聖誕帽造型的輕鬆小熊霓虹燈。在這條輕鬆小熊聖誕長廊上，更加有多棵聖誕樹裝飾，走近一看，還可以發現不同造型的輕鬆小熊與一眾好友，還不快快和他們一起擺出可愛的造型，留下合照？

▲ 在商場1樓的聖誕長廊可以在多棵聖誕樹下尋找不同造型的輕鬆小熊與一眾好友。

第四站，在L1 MOKO POP更有穿上小鹿套裝的小白熊，芭菲杯旁邊還擺放了糖果棒和閃爍的啫哩粒，正在等大家來一起互動！

▲ 小白熊以小鹿裝束與大家見面。

想要和更多的輕鬆小熊和一眾好友合照，就不能錯過第五站：L3戶外兒童樂園的甜「魅」聖誕花園。16呎高「Chill」巨型輕鬆小熊趴在巨型冬甩上曬太陽，讓人也想和輕鬆小熊一樣在假日可以「Chill一Chill」。花園中還有盯着馬卡龍的小黃雞及圓滾滾的小白熊圍在一起，充滿令人羡慕的幸福和慵懶舒適。白天和輕鬆小熊打完卡，晚上也不要忘記再來甜「魅」聖誕花園，欣賞於晚上小黃雞的皇冠匙羹和小白熊的聖誕裝飾上的特別燈光效果！

▲ 在L3戶外兒童樂園的16呎高「Chill」巨型輕鬆小熊極為吸睛。

限量換領儲物盒及甜品碟

與Rilakkuma輕鬆小熊打卡之餘，更不要錯過Rilakkuma輕鬆小熊專為這個聖誕節而設的精品！只要在社交平台分享相片及完成簡單步驟，即可免費得到實用又精緻的輕鬆小熊大頭儲物盒。

小黃雞的大頭儲物盒已經於11月13至15日派發完畢，想要集齊小白熊及輕鬆小熊的大頭儲物盒，記得留意以下換領時間：12月4至6日（小白熊）以及12月24至26日（輕鬆小熊），每日名額500個。在指定日期到L1 MOKO POP之快閃站完成簡單的步驟，就可以將指定的儲物盒帶回家，

除此以外，即日起，The Point會員憑指定積分及指定消費，更可換領MOKO限定的輕鬆小熊精美陶瓷甜品碟套裝（名額400個），用印有可愛的Rilakkuma輕鬆小熊甜品碟吃甜品，更加充滿甜蜜幸福的感覺！

▲ 只要在指定日期，於社交平台分享相片及完成簡單步驟便可領取輕鬆小熊大頭儲物盒。

送百萬禮品贈券 多買多送

除了輕鬆小熊精品外，MOKO新世紀廣場更在即日起至12月1日，推出「MOKO旺角購物祭」，包括以下三重優惠：「週二好禮大放送」、「MOKO超筍直播間：買完即減HK$100」及「日日狂賞樂」。送出高達逾百萬元的禮品及贈券獎賞，讓大家可以開開心心入手不同的聖誕禮物！

最後一場「週二好禮大放送」在11月24日舉行，記得當日下午1時便要留意「新地商場」手機應用程式，The Point會員以電子消費滿HK$500及優惠積分即可奪得心頭好，獎品包括UA Cine MOKO HK$100現金禮券、商戶購物現金券、「家居廚神」必備的HARROW 空氣炸鍋及Nathome多功能煮食爐等。

至於「MOKO超筍直播間：買完即減HK$100」在每周五至周日舉行，最後一場將會在11月20至22日舉行。今期熱選星級商店有adidas、American Eagle、New Balance、NIKE、initial、RABEANCO等等，適合一眾有品味的年輕人。於手機應用程式內，會員以200積分換領電子立減券，再到指定商戶單一電子消費滿HK$300，即減HK$100，高達30%回贈。Facebook直播更有「小編褔利」，更會升級追加「買一送一」或「半價優惠」，多買多送，屆時記得緊貼 MOKO Facebook 直播！

而「日日狂賞樂」，更在即日起至12月1日期間，每日推出購物獎賞，買得多賺得多！

獎賞1 ：The Point會員憑即日電子消費滿HK$1,500，即可換取HK$100新地商場贈券 。

獎賞2 ：The Point會員憑即日電子消費滿HK$6,000，即可換取HK$400新地商場贈券及HK$100指定餐飲商戶現金券。

（特約）

