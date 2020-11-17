【疑‧媽】金球視后莎拉寶森演控制狂媽媽　「疑媽到」煩死阿女勁焦躁

▲ 《人肉搜尋》導演安尼遜查格提新作《疑‧媽》。

講爸爸憑互聯網的線索去救女兒的《人肉搜尋》（Searching），贏得票房與口碑的導演兼編劇安尼遜查格提（Aneesh Chaganty）與監製兼編劇薛夫奧哈年（Sev Ohanian）再合作，不過他們新片《疑‧媽》（Run）不是圍繞父女，而是講母女，而且是扭曲的親情。

《疑‧媽》由憑《美國犯罪故事》（American Crime Story）嬴得金球視后的莎拉寶森（Sarah Paulson），飾演對女兒控制慾超強的非常阿媽。

▲ 金球視后莎拉寶森演控制慾超強的母親。

至於片中飾演女兒的新星姬拉艾倫（Kiera Allen），則是初登大銀幕。

故事講高怡（姬拉艾倫飾）自幼體弱多病兼且雙腿不良於行，因此自出生起，就過著與世隔絕的生活；從衣、食、住、行，以至教育，都由母親戴安（莎拉寶森飾） 獨力一手包辦。

▲ 疑‧媽是姬拉艾倫首次演電影的作品。

可是隨著年齡漸長，高怡開始厭倦被母全面操控的生活；更甚的是，她無意中竟發現，一直以來無微不至的照顧，不是單純出於母愛，而是包含著連串令她冷汗直流的暗黑秘密…

電影獲得美國權威影評綜合網ROTTEN TOMATOES極罕100%好評推介，將於12月7日香港上映。