張勇促特區盡早完成23條立法

▲ 張勇發表視頻講話。（短片截圖）

全國人大常委會法制工作委員會副主任張勇指出，港區國安法的制定只是一個重要的起步，還有許多重要工作需要大家共同努力，強調法律的生命和權威在於實施，香港應盡早完成23條立法，同時有效激活港英時期制定的維護國家安全的原有法律。

張勇在《基本法》頒布30周年高峰論壇，其中一個座談會上發表視頻講話，當中提到，對於地方政府而言，維護國安是憲制責任，不同的地方在維護國安上，責任亦有所差異，例如新疆和廣東，兩地政府承擔的責任不同。

他續指，在香港，並沒有所謂的香港國安問題，只有在香港維護國安問題。在香港維護國安，其政策基礎是3條底線不容觸碰︰（1）危害國家主權安全；（2）挑戰中央權力和基本法權威；（3）利用香港對內地進行滲透破壞。指中央從80年代開始，已反復強調，批評有人充耳不聞，甚至背道而馳，越行越遠。

張勇稱，回歸以來的現實情況是，香港未能履行憲制責任，國家安全風險日益凸顯 。原因在於，香港在維護國安的法律制度空白，包括未適應化原有法律，例如，在香港刑事罪行條例裏，「英女王」仍赫然在目； 23條立法被妖魔化未能完成；維護國安的執行機制缺失，特區未成立專門機構，中央亦未派駐專門機構，香港法院23年來，沒有審理國危害中國國安的案件。

他強調，在起草港區國安法過程中，始終遵循兩個原則︰一、保障個人權利與維護國安相平衡，二、中央根本責任與特區限制責任相配合。

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記者：林曉君