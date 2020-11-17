【跨越殘障】18歲肌肉萎縮少年僅手指可正常郁動　勤練打機變電競主播月賺過萬養家

▲ 內地一名先天性肌肉萎縮少年，全身唯一能夠正常活動的只有手指，他勤練打機變電競主播月入過萬元。

天生我材必有用，內地一名患有先天性肌肉萎縮少年，全身唯一能夠正常活動的只有手指，遭醫生斷言只能活到22歲，如今18歲的他不想成為家中的負累，決心勤練打機變電競主播，成為了擁有38萬粉絲的電競主播，月入過萬元人民幣，變成家庭經濟支柱。

只有手指可正常郁動

綜合內地傳媒報道，中國雲南宣威市有名18歲少年撒燁，7歲時確診患有先天性肌肉萎縮症，不能站立，手腳伸不直，全身只有手指能夠正常靈活郁動。由於行動不便他輟學在家多年，父母買了手機給他解悶，自此撒燁接觸到電競遊戲，成為人生轉捩點。

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開始接觸電競，撒燁起了網名「七仔」，每天下午5點到晚上11點是打機直播時間。直播中的他非常專注，不時用語音和隊員交流，經常帶領團隊贏比賽，還曾獲得知名電競賽事的冠軍，亦曾與多個電競名人組隊參展。

希望減輕家人負擔

看撒燁打機的模樣，不會容易發現他是傷殘。回想他在小學2年級時病情惡化，離開了學校，行動不便的他自行坐玩具搖擺車代步，又或出入由爸爸背起，父母選擇不外出打工，在村內耕種以便照顧兒子。

父母微薄的收入難以支撐兒子的醫藥費，撒燁希望為家人減輕一些負擔。他全身唯一能正常活動的部位只有手指，加上他喜歡打機，開始每天練習，朝著電競的方向進發，試著做網絡直播，沒想到引起網友注意，在2019年初，有網絡直播平台和熱心人士送他一部電腦，從此他正式成為電競主播。

別人看不到我私底下的努力。我堅持了一年去訓練，付出很多才能做好，沒想過放棄。

努力練習成電競主播

不到兩年，他的粉絲超過了38萬，有網友曾提出捐款，都被他一一拒絕。撒燁如今每月收入過萬元人民幣，能擔負起姐姐的學費，更成為家中的經濟支柱。

醫生說我的壽命只能到22歲，盡自己所能去做，積極向上、好好享受生活，做好自己的事情。

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責任編輯︰王明芳