【愛妻男神】周柏豪愛女下月1歲生日　暖爸Pakho捐女兒6位數利是行善

▲ 周柏豪出席新城勁爆頒獎禮記招。

周柏豪今日出席《新城勁爆頒獎禮2020》記者會，柏豪表示再有實體頒獎禮感到開心，希望可以有機會拿獎，對自己及歌迷有交代。

柏豪早前度過30歲生日，他指今年好有感覺，因為有了女兒，加上疫情久沒出外。柏豪又提到女兒第一次見很多人，又有大草地、狗及風箏。非常興奮。

▲ 女兒快一歲生日。

柏豪女兒12月初1歲生日，他指疫情反覆留在家切蛋糕簡單慶祝。

充滿愛心的柏豪未想到禮物，稱反而想將囡囡物件捐出去，早前女兒百日宴收到約6位數利是，都會捐出去助人。