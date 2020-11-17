【愛妻男神】周柏豪愛女下月1歲生日 暖爸Pakho捐女兒6位數利是行善 娛樂 18:15 2020/11/17 分享： 熱門 曾偉權 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮 ▲ 周柏豪出席新城勁爆頒獎禮記招。 周柏豪今日出席《新城勁爆頒獎禮2020》記者會，柏豪表示再有實體頒獎禮感到開心，希望可以有機會拿獎，對自己及歌迷有交代。 柏豪早前度過30歲生日，他指今年好有感覺，因為有了女兒，加上疫情久沒出外。柏豪又提到女兒第一次見很多人，又有大草地、狗及風箏。非常興奮。 ▲ 女兒快一歲生日。 柏豪女兒12月初1歲生日，他指疫情反覆留在家切蛋糕簡單慶祝。 充滿愛心的柏豪未想到禮物，稱反而想將囡囡物件捐出去，早前女兒百日宴收到約6位數利是，都會捐出去助人。 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【無間行者之生死潛行】連詩雅見證好友成暖爸 周柏豪願為女兒放棄玩樂：家人最重要 18:54 2020/11/16 【無間行者之生死潛行】連詩雅見證好友成暖爸 周柏豪願為女兒放棄玩樂：家人最重要 【愛妻男神】周柏豪願為太太再拍婚照彌補遺憾 柏豪：我好愛這個女人 17:33 2020/10/17 【愛妻男神】周柏豪願為太太再拍婚照彌補遺憾 柏豪：我好愛這個女人 【周柏豪音樂會】中秋夜為建造業工友義唱 暖爸Pakho抱囡囡溫馨追月【有片】 21:01 2020/10/02 【周柏豪音樂會】中秋夜為建造業工友義唱 暖爸Pakho抱囡囡溫馨追月【有片】 周柏豪 歌手 疫情 新城電台 頒獎禮