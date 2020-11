程式語言之父64歲重返職場　宣布加入微軟工作

▲ 程式語言Python之父Guido van Rossum日前在Twitter上表示,退休生活實在太無聊,決定加入微軟(Microsoft)的開發者團隊!

現年 64 歲的程式語言Python之父 Guido van Rossum在去年宣布正式退休後,是甚麼驅使他再重返職場?Guido van Rossum日前在Twitter上表示,退休生活實在太無聊,決定加入微軟(Microsoft)的開發者團隊!

程式語言Python是Guido van Rossum職業生涯中最為人所知的成就,他帖文中指出,入職微軟有很多工作的選擇,亦有大量開源項目工作,而之後將致力於「讓 Python 變得更好用」,還不僅在Windows上。

▲ (Guido van Rossum Twitter截圖)

事實上,他在1982年取得了阿姆斯特丹大學的數學暨電腦科學碩士,隨後在荷蘭數學和電腦科學研究學會(CWI)部門開發分散式系統,並因為對已有的程式設計語言感到十分失望,而決定開發一門易於使用、功能強大的程式語言。最終在1991年發表了Python高階程式語言,因此被稱為Python之父。

而去年 10 月,他已離開工作了 6 年半的Dropbox並宣布退休。此前他還曾經在多間研究機構任職,包括荷蘭數學及電腦科學研究學會(CWI)、美國國家標準暨技術研究院(National Institute of Standards and Technology)、國家創新研究公司(Corporation for National Research Initiatives)等。至2000年加入開源碼應用伺服器公司Zope工作,2005年被挖角到Google,2013年才轉戰至Dropbox。

