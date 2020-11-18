【手捲煙】陳健朗首次執導拍影帝林家棟　借前華籍英兵南亞裔邊青喻夾縫中人

▲ 新晉導演陳健朗首次執導的《手捲煙》獲金馬獎7項提名，他自言本片是他給香港電影的情書。

由林家棟主演的《手捲煙》是今年香港亞洲電影節開幕電影，也是演員陳健朗首次執導的劇情長片。低成本製作，卻在本屆金馬獎獲得最佳劇情長片、男主角及新導演等7項提名，令人驚喜。

潦倒的前華籍英兵在重慶大廈遇上邊緣掙扎的南亞青年，充滿港產黑幫片氛圍，這位新晉導演自言本片是他給香港電影的情書。

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▲ 林家棟憑著在《手捲煙》演潦倒的退役華籍英兵，首獲金馬獎最佳男主角提名。（劇照）

陳健朗做過ViuTV主持，又拍過不少劇集，如今年5月播映的電視劇《歎息橋》，他就是林保怡角色的青年版，也參演過多部本地獨立電影。

他過往在演出和執導短片都曾得獎，包括自導自演2014年參展鮮浪潮的短片，他在戲中飾演癌症病人，於第9屆札幌國際短片電影節奪得最佳男主角。

但首次執導劇情長片《手捲煙》，即獲7項金馬獎提名（包括最佳剪輯、動作設計、造型設計、美術設計等），意義就大不同了。他感激有一班有心人肯跟他一起冒險，畢竟此電影是於今年3月中疫情來襲時開拍。

當前華籍英兵遇上南亞青年

《手捲煙》講述一名退役華籍英兵與一名南亞裔邊青如何面對被社會遺棄的困境。

問到概念從何而來，這位30歲的電影創作人就由他讀書時代說起。「我中學時很喜歡演舞台劇，最初想報讀演藝學院主修戲劇，卻錯過了報名的截止日期，結果等到考完A-Level，輾轉入了城大創意媒體學院，那時我才真正接觸電影，發覺原來電影是一件咁令人興奮的事，我對影像創作的興趣也愈來愈濃烈。」

2013年畢業，碰巧陳果開拍電影《那夜凌晨，我坐上了旺角開往大埔的紅VAN》，他參加了公開選角試鏡，被選中而入行。

他說：「之後，便開始尋回電影創作初衷。一直想講一個屬於香港的故事，和編劇拍檔（凌偉駿）很多個月都在24小時茶餐廳一邊飲凍啡一邊通宵度劇本。」

他想講香港人身份認同的故事，曾經想過講啹喀兵：「最後鎖定華籍英兵。他們跨越了兩個時代︰由英國殖民地時代到回歸中國後的香港，他們有軍人的pride，但脫離了軍人身份後又如何呢？」

▲ 文尼是在香港土生土長的南亞人，在夾縫中掙扎求存的小人物。（劇照）

被社會遺忘的人物

華籍英兵在香港回歸中國後，得不到英國居留權，彷彿是被遺忘的一群。他說訪問過好些前華籍英兵，知道有部分轉型發展得不錯。但他們選擇了講比較迷惘的個案，呈現他們在裂縫中如何生存。

他說：「另一方面，原生血統是南亞，但在香港土生土長、講廣東話的青年，我們怎樣定義他？香港真是沒有歧視？我希望透過這些角色令多些人自省。」

陳健朗指出︰「今次世界觀不是全寫實，我們拿了一個身份、拿了一些元素，再加些想像。兩個主角同樣是裂縫中的人，即是跌了落去後，只得不斷往上爬，不然只會一直跌下去。」

▲ 陳健朗入行’7年，由演員出發，有志成為自導自演的創作人。（湯炳強攝）

林家棟不收片酬演出

《手捲煙》是2018年第4屆「首部劇情電影計劃」大專組得獎作品，此計劃獲電影發展局支持，並由電影發展基金撥款資助拍攝。陳健朗感激台前幕後有很多前輩給他幫助，包括有份剪片的張叔平。

林家棟更為支持新導演而不收片酬飾演前華籍英兵關超，陳健朗大讚這位香港金像影帝在演繹每場戲都做足工夫，提供不少寶貴意見。

至於飾演文尼的新人Bipin Karma又如何發掘出來？「之前看『鮮浪潮』一條短片，見到Bipin，覺得他幾靚仔便找他。最初他拒絕，因為他本身都是主修影像創作，不打算做演員。到他知多一點我的想法後才答應演出，因為他想為其膚色族群做一些事，想喚醒大家思考種族歧視問題。」

本片在油麻地廟街、尖沙咀重慶大廈拍攝，講文尼為躲避仇家而闖入關超的家匿藏，當中涉及不少黑社會交易和打鬥情節。陳健朗坦言喜歡黑澤明和杜琪峯作品。「我鍾意香港黑社會類型片，可惜愈來愈少，而我這部片某程度上是我對香港電影的情書。」

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目標是自導自演

影片尾段有長達7分鐘的一鏡過動作場面，可看到這位新導演的膽識。「一開始我已想由第三者的視點去呈現這場打鬥，有少少受韓片《原罪犯》啟發，但處理上有點不同。Budget所限，我們不能拍太多次，而且不想家棟太嘥力，所以拍之前只是行幾次走位，幸好武指都十分有經驗。」

陳健朗不諱言拍出來是有沙石，銜接未做到最好，但希望觀眾感受到這幕戲呈現出的能量。

不少人都問陳健朗會選擇繼續當演員抑或集中自編自導，他的答案依然是︰「我覺得做演員和導演是沒有衝突。」他強調很享受創作的快樂，也愛演戲。

他稱：「演員方面，早幾年我都會想怎樣令觀眾記得自己，有job便做了先算；這幾年便覺得自己享不享受那個合作、喜不喜歡那角色更重要，有時塞翁失馬焉知非福。我的目標是希望40、50歲時可以自導自演，就好像奇連伊士活（Clint Eastwood）、北野武那樣。」

聽起來野心不少，但沒有這種抱負又如何推動自己努力向前呢？

不講風不講雨

戲中關超是一個愛手捲煙的男人，「手捲煙」在電影中代表甚麼？陳健朗解釋︰「代表情，是情感的傳遞。捲煙的過程注重細節，某程度上是一種享受。不過，現代人沒耐性，許多可貴的東西都被時代遺棄。林家棟飾演的關超，仍享受手捲煙的過程，顯示他是過氣的人。」

至於電影中的幾句對白︰「唔講一，唔講三；唔講風，唔講雨。」他就說是從爸爸口中聽過，印象深刻，因而借來呈現關超着重情義的性格。

髮型︰Peter Cheng Hair

鳴謝：香港亞洲電影節

記者：胡慧雯