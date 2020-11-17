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【複製人徐福】男神孔劉為新片角色減磅　初當大銀幕主角朴寶劍壓力大

娛樂 18:46 2020/11/17

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熱門 曾偉權 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

兩大男神孔劉與朴寶劍合演科幻片《複製人徐福》。

韓國兩大男神孔劉、朴寶劍合演的科幻片《複製人徐福》，將於12月在香港上映。日前，片商公布終極預告，預告片加入更多前特工奇憲（孔劉飾）保護複製人徐福（朴寶劍飾）以及與他在實驗室外的相處畫面。

在實驗室中「出生」的徐福年僅10歲，從未踏足過真實世界，在奇憲保護下走在街市的徐福對所有事物都感興趣，但同行的二人卻因為徐福的不死之身而招來殺身之禍，在逃難過程中成為朋友的奇憲和徐福又是如何殺出重圍？

《複製人徐福》首張港版海報

近日在韓國四出宣傳《複製人徐福》的孔劉透露，為演好片中垂死特工的角色減磅，並且每天拍攝前也要花費接近3小時化上憔悴妝容。

劇照及之前發放的角色海報當中都見到他的外表與之前的作品相距頗多，被問及接拍原因，孔劉回答說：「這是一套前所未有、獨特嶄新的電影，而且複製人的主題未拍過，我也很好奇故事的效果和迴響。」

至於朴寶劍在《複製人徐福》中初次挑戰大銀幕主角，他笑稱壓力頗大：「因為是史上首個複製人，是以往未曾出現的角色，所以我一直思考和研究如果我是徐福，我在必須作出抉擇的時刻，會怎樣做？的確是很困難。」導演李勇周補充說：「大家會看到他的演技再度提升。」
 

撰文 : TOPick柴犬出動

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