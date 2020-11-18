【抗癌鬥士】10歲患骨癌切左臂粉碎羽球夢　90後傷殘運動員揮金屬臂奮戰殘奧

▲ 幼患骨癌而要切除左臂的林芷煖，以傷殘運動員之姿重回熟悉的球場，在缺陷、痛楚、傷患下繼續打更多場硬仗。

一心朝羽毛球運動員發展，卻在10歲那年遇上骨癌突襲。病魔看似粉碎了林芷煖的夢想，但她沒因而沮喪放棄，等待多年後重新遇上機會，以傷殘運動員之姿重回熟悉的球場，在缺陷、痛楚、傷患下繼續打更多場硬仗。

童年在球場度過只為追夢

芷煖小時候一星期練足6日球，星期日則用作比賽。「學校訓練班、私人教練，再打球會，好多訓練疊在一起，就是為了打上去。」

不像其他小朋友做完功課就去玩，芷煖的童年基本上都在球場度過，一放學就花三、四小時練球，中間夾雜補習，至11時體育館關門，就回家做未完成的功課。從小渴望入港隊的她，就在準備上羽毛球青年軍那一年，突然確診骨癌。

▲ 從小堅持高強度訓練，芷煖指自己算是個「捱得」的女生。「知自己喜歡，就繼續堅持，會100%盡全力去打。」（林芷煖Instagram）

28次化療全身酸痛乏力 「全身最有力是嘔的時候」

當年只得10歲，芷煖指對癌症的認識不多。「小時候覺得患癌通常都會死，電視劇說3個月就末期，然後就離開，那時是害怕的。」隨後要經歷一個切除左臂的手術，前後共要做28次化療，芷煖坦言那種痛苦的感覺仍好深刻。

落化療藥的感覺，我記得好清楚。感覺像重感冒最嚴重的一日，頭痛、嘔、全身無力，肌肉超級痠痛，連躺着都頭暈，好累。我會不停迫自己睡覺，只要睡着才能度過到這些時間，比清醒更舒服。

難以入睡卻要迫自己睡足幾日，她笑說那時就像冬眠；幾乎每星期落一次藥，這種狀態會維持4至5天，身體稍恢復又要再來過。在醫院度過年半、被迫停學，她說根本無法集中精神做任何事，過到一日就一日。

芷煖在床上坐起來也乏力，下床行一兩步、上廁所就更難，每天的視角就是盯着天花板看。「最有力的一刻是嘔的時候。睡到差不多要嘔，媽媽就會在我身旁準備個盤，那時我才能一下子『趷』起身嘔，一日十幾次。」

換金屬臂後體能大不如前 運動員夢碎

化療以外，芷煖更要做手術切除左臂，換上金屬臂。打完一場硬仗終於出院，原以為可回復正常生活、回歸訓練，繼續朝運動員夢進發，芷煖卻發現身體狀態大不如前——左臂無法遞高、活動能力受限，縱使手握力仍正常，但運動表現仍大受影響。

我有試過重拾以往密集的訓練，但我跑步已跑不到以前的速度，因為左手無法擺臂帶動身體。 而打羽毛球要雙手舉起、講求平衡，揮拍那刻要轉身，另一隻手帶動身體轉向另一邊，單邊打的平衡力爭好遠。如果要繼續打上去，基本上是沒可能。

剛升中的她是球隊選拔的黃金年齡，患病已使她的訓練進度落後，身邊又有好多同齡、健全的競爭對手，根本無得鬥。「超級唔開心，我不想面對，連運動都不想做。」

羽毛球夢碎，她隨之往其他領域發展。本來喜歡畫畫，故進修平面設計，畢業後就擔任電影美術指導。運動員夢想在心中留下了一顆種子，帶着遺憾，待再次綻放的那天。

▲ 芷煖曾經是電影美術指導，她說這份工作好玩亦開心，但較喜歡做運動員。（林芷煖Instagram）

機緣巧合下重燃羽球夢 放棄工作全心訓練

至數年前，芷煖遇上了帶羽毛球傷殘隊的教練，這個夢想似乎又再來到身邊。惟電影工作無法配合規律的訓練期，她便毅然辭去工作，全心投入訓練。「重新有一個機會讓我去做，試下都好。當時無工返、無糧出，都有擔心過能否與人競爭、繼續打上去，這些問題都令我好驚，但更覺得一定要擺晒全部心機、一定要打到上去。」

為想做的事孤注一擲，身體缺陷亦無礙她的決心，練步法、平衡力、防止受傷的技巧等。而因左手乏力支撑，當右手擊球、用力過度，或身體轉動過急時，左手可能會因無法把持住而擺來擺去，有機會受傷，芷煖便把左手扎起套住。

金屬臂鐵圈斷裂都照打 「捱到就捱落去」

試過打得太激烈，左臂內的金屬圈斷掉脫落，使金屬臂移位，痛到動不了。「感覺像甩骹，骨與身體分開了，有條像鐵線的東西刺在手裏，都驚㗎。」

入手術室換新的金屬圈後，不消一年又斷，醫生建議芷煖勿再做激烈運動，但她不願。「他說年年換都無辦法，不如將這零件拿出來，但我就要好小心，別整甩隻手。」為了做運動員，金屬臂內再沒扣子牢牢鎖緊，芷煖笑言現時已有方法自行「復位」。

甩了出來才算吧，嵌得返就繼續打，可以修復的嘛，小小痛可以忍受到。無理由因為隻手就不打，或者能操得太厲害吧，但都會繼續做。

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勇奪數個獎牌、成為精英運動員的背後，芷煖的身體背負着大小傷患。前年在杜拜的賽事中更試過韌帶斷裂，至今仍覺得腳步活動未及以往。「我手又傷，韌帶又傷，有好多顧慮。受傷那一刻我有哭，但哭的原因不是因為劇痛，而是我怕要休息好久，擔心運動員生涯要完了。」

運動員之路從最初已不平坦，但她捉緊每一個可以發揮的機會，用力的為自己的青春、夢想打下一場場硬仗，勝利與否，都是對自己的肯定。「無論傷了韌帶、傷神經綫，隻手點都好，能捱到的就捱下去。」

「迪士尼公主 Live Your True Self 」主題活動

以迪士尼公主為主題的「Live Your True Self」活動，有4位迪士尼公主一起喚醒屬於自己的獨特魅力。林芷煖堅毅不屈、接受磨煉的性格，代表着灰姑娘的力量。場內有公主裝置互動體驗區可打卡，有空不妨參觀。

日期：即日起至11月22日

地點：太古城中心二樓中庭及中橋

記者：吳霆俊