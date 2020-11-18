港鐵日均銀齡客量44萬佔整體一成　引入5招改善長者乘車體驗

▲ 港鐵於沿綫客務中心，增加多項銀齡友善設施，包括放大鏡及字母牌等，方便長者認路。（陳國峰攝）

港鐵每日錄44萬銀齡乘客，佔整體客量近一成，料銀齡客量隨人口老化上升。各港鐵站引進至少5項長者輔助設施，包括加大路標字體、座椅加設扶手、客務中心引入友善設施、增建洗手間、轉用「雙扶手」等，盼改善「老友記」乘車體驗。

即睇各項長者友善設施：

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港鐵客戶體驗拓展部總經理梁靜雯稱，銀齡乘客的比例將由現時約9.5%，增加至2030年約14%，有必要照顧「老友記」的乘車需要。她稱港鐵2014年已成立「老友記小組」，每半年跟非牟利團體開會，討論如何改善車站設施，迎合銀齡客群需要。她稱長者較關注4大範疇，包括如何方便出入車站、安全於車站通行、提供充足乘車資訊，以及解決生理需要。

因應銀齡乘客需求，港鐵於各車站增設輔助設施。梁靜雯稱，長者視力或較弱，港鐵把車站出入口的英文字母放大，讓指示牌更清晰易見；其他指示牌如升降機、洗手間等標示也相應放大。至於客務中心也加設放大鏡，供長者使用；梁又提到，部分長者未必識字，可能英文字母也不認得，在客務中心也提供字母卡，長者問路時可認住字母形狀，找路往正確出口。

她又稱，全線約60多個車站已建洗手間，當中現有7個轉車站亦已加設洗手間，下一個新廁所位於尖沙咀站，料明年啟用。車站出入通道方面，港鐵就改設「雙扶手」，因應不同人士高度而設，方便身型較細小的長者使用。梁靜雯強調港鐵重視銀齡乘客需要，會繼續聆聽意見作出改善。

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記者：吳卓峰