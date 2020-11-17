【蘇民峰牛年生肖運程】肖鼠人緣大躍進利事業　吉星陌越助升遷有貴人相助

▲ 蘇民峰師傅表示，肖鼠的朋友今年人緣運大躍進，宜好好把握有利事業。

2021牛年12生肖運程如何？TOPick整理了玄學家蘇民峰師傅點評牛年12生肖運程，讓各位牛年早佔先機，牛年趨吉避凶，牛年知所進退。

財運較去年佳

今年為太歲相合年，感情人緣運佳，間接對事業亦有幫助，與去年犯太歲相比，在情緒上必然正面得多。

去年感情排第十二，今年則排第四，可說是大大提升了，雖然今年不是桃花年，但感情運是穩定的。

如因去年犯太歲而結婚了，今年感情運會穩定下來；如去年因犯太歲而分了手，就要快些收拾心情了。

財運方面，今年排第八，雖然不是很高，但必然比去年犯太歲為佳。

春夏天出生的平熱命人，今年要好好努力，盡量在順運最後一年，爬升至更高位置。秋冬天的寒命人，雖然仍在逆運中，但事業運也必然較去年犯太年歲穩定得多。

小病毋須過慮

吉星陌越，有助升遷；歳合、玉堂，貴人星，易得貴人扶助，加上今年是太歲相合年，人緣運真的與去年不可同日而語。

凶星孤虛，容易有孤獨感，如覺得孤獨時，相約些朋友外出便是了；病符，小疾病，毋須過分顧慮。

備註：寒命人生於立秋後驚蟄前；平熱命人生於驚蟄後立秋前。

（本文獲玄學家蘇民峰師傅授權刊登）

編輯：葉翠華