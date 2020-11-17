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屯赤公路據悉聖誕前後通車　料連同青嶼幹線一併免路費

社會 19:35 2020/11/17

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屯門赤鱲角隧道公路預計聖誕前後通車。（路政署圖片）

連接屯門40區及港珠澳大橋人工島的「屯門赤鱲角隧道公路」，消息稱聖誕節前後通車；屆時青嶼幹線及新路一併改為免收費。運輸署稱，通車日期會適時公布。

「屯門赤鱲角隧道公路」工程造價約448億元，2013年6月動工。連接路全長約9公里，當中包括長約5公里的海底隧道，來往新界西北與港珠澳大橋、機場及北大嶼山，日後將成為另一條出入香港機場的替代路。若取道新路從屯門南往返機場，行車路程可縮短約22公里，行車時間由現時約30分鐘縮短至約10分鐘，政府目標年底通車。

有政黨消息稱，屯赤公路較大機會在聖誕節前後通車；據悉政府也維持去年《施政報告》的承諾不變，當屯赤公路通車後，連同青嶼幹也取消收費，多條巴士線也會改道經新路往機場，並下調車費。消息人士稱，運輸署上周也跟主要持分者開會，討論屯赤公路的通車安排，但會上無具體交代通車日期，只稱目標維持下月底。

運輸署早前公布，屯赤公路通車後，區內機場巴士將重組路線，有望節省30%至40%行車時間，至少5條路車費減13%至45%。以來往屯門（悅湖山莊）及機場的A33綫為例，車費有望由現時27.7元，下調至15元，其班次亦由現時上午繁忙時段的30至60分鐘一班，加密到20分鐘一班。

民建聯陳恒鑌認為，倘屯赤公路通車後，新界西北居民的運輸成本有望大減，盼新路盡快啟用。不過他留意到，新路通車或加重屯門區內車流，憂交通擠塞，促請運輸署留意車流，引入措施應對。

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記者：吳卓峰

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