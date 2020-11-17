梁振英回應會否再選特首　答法可圈可點

▲ 梁振英被問到會否再參選特首時，以「目前無」作回應。（經濟日報資料圖片）

一年4個月後便到下屆特首選舉，政商界中人均關注到底誰人參選。政圈不時傳出，前特首梁振英雖已成為全國政協副主任，位列國家領導人，但仍然有意參選。當年曾稱「N屆唔選特首」的梁振英，今日就被問到會否再有機會參選時，保持一貫謹慎回答的作風，表示「目前無」，答法相當可圈可點。

有政界中人稱，政治一日都嫌前，目前沒有計劃的事，不代表將來不會發生，但唯一可以肯定的是，任何參選特首的建制派中人，入閘前都必須得到中央的祝福。

梁振英在2012年當選特首。4年前，外界以為他會競爭連任，但他卻以家庭原因放棄連任，成為回歸以來，首位不連任的特首。不過，他在2017年成為全國政協副主席，晉身國家領導人。

距離特首跑馬仔開跑日子漸近，梁振英亦慢慢變得活躍，去年牽頭成立基金，懸紅緝拿違法人士，又積極要求公開，專業操守失當的教師資料、入稟司法覆核前立法會議員毛孟靜涉嫌僭建等。

梁振英今日接受電台訪問，被問到近期變得活躍，是否已經沒有昔日令他放棄連任的家庭顧慮。他只稱，去年底前在世界各地，從事有關一帶一路、粵港澳大灣區的工作非常開心，但去年8月有人將國旗拋進海裏，形容是十惡不赦的行徑，加上大批青少年被激進化，作為香港人不能坐視不理。

對於家庭顧慮是否仍在，梁振英未有直接回應，但主持人追問，會否有機會再參選特選，他終於未有迴避，回答「目前無」。

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