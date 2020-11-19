【好學媽媽】會考5分發奮進修成營養學家　歐倩怡不做虎媽身教子女學海無涯

▲ 歐倩怡當年會考只得5分，但多年來她積極進修，現正就讀運動營養學碩士，成為孩子的好榜樣。

身教就是最好的教育，41歲靚媽歐倩怡（Cindy）自為人母後，依然好學不倦，會考只得5分的她誕下一對子女後，先後攻讀了市場及管理學學士，以及營養學學士，上月再入讀運動營養學碩士，成為孩子努力向上的榜樣。她謙稱自己與孩子是互相學習，兒子現今的讀書模式更值得借鏡。

歐倩怡早於1996年參加新秀入行，當時年僅16歲，中五畢業於香港培正中學。翌年Cindy憑卡通片《櫻桃小丸子》一曲《問題天天都多》唱出代表作，其後參演了多部TVB劇集，更在一個旅遊節目中，結識了老公郭晉安，Cindy可謂事業愛情兩得意。

▲ 歐倩怡放手讓孩子自行處理功課，培養了他們自發學習，對學業負責任。（黃建輝攝）

十多年前計劃第二人生

直到2005年，Cindy拍攝最後一套TVB劇集《女人唔易做》時，萌起一個想法，「除了拍戲之外，我應該還可以做其他事情。」2006年她決定淡出幕前下嫁郭晉安，並好好計劃未來新方向。

▲ 讀營養學過程中，歐倩怡最喜歡臨床營養，而最難應付是生物化學。（歐倩怡fb圖片）

學習如何食得開心不變胖

愛吃的她投入整蛋糕、甜品和家常小菜，並出版了2本烹飪書，令她想進一步攻讀營養學，以學習如何食得開心又不會變胖。

不過，Cindy深知只有中五學歷，難以報讀營養學，她就先讀一些基礎班及文憑課程作銜接，再讀關於營養學的高等文憑，但適逢懷孕要暫停一段時間，以好好照顧2008年出世的兒子郭令山，邊湊邊學做好新手媽媽。

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媽媽重拾課本 洪永城介紹讀市場學

3年後，Cindy再為安仔誕下細女郭以雅，Cindy想重拾課本，在好友洪永城的介紹下，先讀一個較易上手的市場及管理學4年學位課程。

當時仍在有線的洪永城正籌備新節目，我們傾談下，他透露曾兼職讀這個課程，他大讚科目好實用，適合圈中人讀，因我們常對外說話，接觸很多品牌市場，這科亦能為我打好英文基礎。

▲ 歐倩怡坦言孩子漸漸長大，現在的她已輕鬆了許多，與兒子之間是朋友式相處。（黃建輝攝）

入讀運動營養學碩士課程

隨著孩子漸漸長大，Cindy亦讀完市場學，有較多自由時間，可重投較有難度的營養學，完成學位課程。最近她更上一層樓再讀「體育及運動營養學碩士」（Master in Sports and Exercise Nutrition）及「社區營養深造證書」 （Postgraduate Certificate in Community Nutrition），前者是兼職讀2年，熱愛運動的她希望深化相關知識。

多年來Cindy與一對子女齊齊讀書，並放手讓子女自己負責學業，Cindy謙稱不知自己有否感染到孩子，因他們都很介意自己表現，對自己有要求。

他們有自己的推動力，毋須我再逼迫，現在小朋友所學的東西好深，父母好難跟功課，只有小時候有些project要整模型、展示板、搓泥膠等，我們才會幫手。

▲ 歐倩怡指在子女眼中，爸爸郭晉安是「金主」，扭買玩具只會搵爸爸。（郭晉安微博圖片）

培正舊生 跟孩子學習新思維讀書

現年12歲的長子郭令山升讀Grade 7，相等中一，與9歲讀Grade 4的細女郭以雅，今年齊齊轉校至一間具基督教背景的國際學校，主要為節省交通時間，之前常因塞車問題，令負責駕車湊返學的Cindy失去食飯時間及睡眠不足，或不能做運動，最終決定轉校，Cindy指孩子仍在適應新環境。

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國際學校的教學方式不是零功課，只是著重透過Group project和資料搜集等，培育學生的分析力、解難能力和團隊精神。Cindy自小在培正接受傳統教育，如今讀學位及碩士課程都需要新思維學習。

我讀營養學是科學底的東西，更著重資料搜集及整合，還需要Critical thinking（批判性思維），懂得分析對錯，我都要從兒子身上學習新的讀書技巧。

▲ 歐倩怡的外表仍有少女味。（歐倩怡IG圖片）

大仔青春期變聲 細女獨立自主

不過，兩母子近期較少溝通，因兒子進入青春期變聲，介意自己聲音低沉，連駁咀都不再。Cindy笑說︰

兒子心裏有把尺，知道甚麼應做不應做，他只是口舌上喜歡窒我，一見我『嬲嬲哋』的樣子，他就露出偷笑樣，但他未適應變聲，減少了說話。

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至於女兒性格一向獨立、不黐身，早於BB時期她已表露凡事要靠自己，例如穿鞋，她總是說「自己做」，至今仍如是，對安仔和Cindy來說當然很好湊。

「金主」郭晉安不准孩子亂買玩具

唯一黐身的時間就是扭買玩具，子女都知道爸爸是「金主」，一扭買就嗲爸爸，但安仔都有要求，需子女分清楚「想要」和「需要」，不能得一想二，每當子女反思完就發覺不需要，安仔可以慳返。

▲ 歐倩怡現正忙於讀書，未有時間復出拍戲，但會做一些關於營養學的工作，大家拭目以待。（黃建輝攝）

轉眼間已為人父母12年，Cindy坦言如今的她輕鬆了許多，尤其與兒子已是朋友式相處，各有各空間。父母說甚麼，他都明白，還有自己的分析力給予意見。

在他小時候，我們要無微不至照顧他，穿衣服都要為他扣鈕，這些階段已全部過去，現已是一個輕鬆舒服的相處模式，我覺得幾好喎。

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記者︰林綺玲

化妝及髮型︰Gloria@Willmakeup

場地提供︰香港沙田萬怡酒店