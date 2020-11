【好學媽媽】會考5分發奮進修成營養學家　歐倩怡不做虎媽身教子女學海無涯

▲ 歐倩怡當年會考只得5分,但多年來她積極進修,現正就讀運動營養學碩士,成為孩子的好榜樣。

身教就是最好的教育,41歲靚媽歐倩怡(Cindy)自為人母後,依然好學不倦,會考只得5分的她誕下一對子女後,先後攻讀了市場及管理學學士,以及營養學學士,上月再入讀運動營養學碩士,成為孩子努力向上的榜樣。她謙稱自己與孩子是互相學習,兒子現今的讀書模式更值得借鏡。

歐倩怡早於1996年參加新秀入行,當時年僅16歲,中五畢業於香港培正中學。翌年Cindy憑卡通片《櫻桃小丸子》一曲《問題天天都多》唱出代表作,其後參演了多部TVB劇集,更在一個旅遊節目中,結識了老公郭晉安,Cindy可謂事業愛情兩得意。

十多年前計劃第二人生

直到2005年,Cindy拍攝最後一套TVB劇集《女人唔易做》時,萌起一個想法,「除了拍戲之外,我應該還可以做其他事情。」2006年她決定淡出幕前下嫁郭晉安,並好好計劃未來新方向。

學習如何食得開心不變胖

愛吃的她投入整蛋糕、甜品和家常小菜,並出版了2本烹飪書,令她想進一步攻讀營養學,以學習如何食得開心又不會變胖。

不過,Cindy深知只有中五學歷,難以報讀營養學,她就先讀一些基礎班及文憑課程作銜接,再讀關於營養學的高等文憑,但適逢懷孕要暫停一段時間,以好好照顧2008年出世的兒子郭令山,邊湊邊學做好新手媽媽。

媽媽重拾課本 洪永城介紹讀市場學

3年後,Cindy再為安仔誕下細女郭以雅,Cindy想重拾課本,在好友洪永城的介紹下,先讀一個較易上手的市場及管理學4年學位課程。

當時仍在有線的洪永城正籌備新節目,我們傾談下,他透露曾兼職讀這個課程,他大讚科目好實用,適合圈中人讀,因我們常對外說話,接觸很多品牌市場,這科亦能為我打好英文基礎。

入讀運動營養學碩士課程

隨著孩子漸漸長大,Cindy亦讀完市場學,有較多自由時間,可重投較有難度的營養學,完成學位課程。最近她更上一層樓再讀「體育及運動營養學碩士」(Master in Sports and Exercise Nutrition)及「社區營養深造證書」 (Postgraduate Certificate in Community Nutrition),前者是兼職讀2年,熱愛運動的她希望深化相關知識。

多年來Cindy與一對子女齊齊讀書,並放手讓子女自己負責學業,Cindy謙稱不知自己有否感染到孩子,因他們都很介意自己表現,對自己有要求。

他們有自己的推動力,毋須我再逼迫,現在小朋友所學的東西好深,父母好難跟功課,只有小時候有些project要整模型、展示板、搓泥膠等,我們才會幫手。

培正舊生 跟孩子學習新思維讀書

現年12歲的長子郭令山升讀Grade 7,相等中一,與9歲讀Grade 4的細女郭以雅,今年齊齊轉校至一間具基督教背景的國際學校,主要為節省交通時間,之前常因塞車問題,令負責駕車湊返學的Cindy失去食飯時間及睡眠不足,或不能做運動,最終決定轉校,Cindy指孩子仍在適應新環境。

國際學校的教學方式不是零功課,只是著重透過Group project和資料搜集等,培育學生的分析力、解難能力和團隊精神。Cindy自小在培正接受傳統教育,如今讀學位及碩士課程都需要新思維學習。

我讀營養學是科學底的東西,更著重資料搜集及整合,還需要Critical thinking(批判性思維),懂得分析對錯,我都要從兒子身上學習新的讀書技巧。

大仔青春期變聲 細女獨立自主

不過,兩母子近期較少溝通,因兒子進入青春期變聲,介意自己聲音低沉,連駁咀都不再。Cindy笑說︰

兒子心裏有把尺,知道甚麼應做不應做,他只是口舌上喜歡窒我,一見我『嬲嬲哋』的樣子,他就露出偷笑樣,但他未適應變聲,減少了說話。

至於女兒性格一向獨立、不黐身,早於BB時期她已表露凡事要靠自己,例如穿鞋,她總是說「自己做」,至今仍如是,對安仔和Cindy來說當然很好湊。

「金主」郭晉安不准孩子亂買玩具

唯一黐身的時間就是扭買玩具,子女都知道爸爸是「金主」,一扭買就嗲爸爸,但安仔都有要求,需子女分清楚「想要」和「需要」,不能得一想二,每當子女反思完就發覺不需要,安仔可以慳返。

轉眼間已為人父母12年,Cindy坦言如今的她輕鬆了許多,尤其與兒子已是朋友式相處,各有各空間。父母說甚麼,他都明白,還有自己的分析力給予意見。

在他小時候,我們要無微不至照顧他,穿衣服都要為他扣鈕,這些階段已全部過去,現已是一個輕鬆舒服的相處模式,我覺得幾好喎。

