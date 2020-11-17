紀嘉文被指涉性騷擾　田總聲明表示極度關注

本地長跑運動員兼教練紀嘉文被指多次性騷擾女跑手，香港業餘田徑總會今日（17日）發聲明表示極度關注事件，呼籲運動員如遇上類似事件切勿啞忍，可向該會申訴或向警方求助。

田總聲明表示，一直關注教練的品行及操守，強調對任何形式的性騷擾行為採取「零容忍」態度。

該會亦已訂立防止性騷擾政策及相關指引，聲明附上有關連結，列明防止有關事件發生及處理相關事件的政策，該會將於收到有關投訴後盡快啟動機制處理。

紀嘉文15日在個人社交網站專頁發文道歉：

在過去幾天，我深切反省了自己過去的行為，明白到自己曾經有做錯的地方，我以往並沒有認真對待和處理感情問題，令到對方受到傷害。 或許容許我在此鄭重地向曾經被傷害的每一位以最誠懇的態度道歉，對不起。



我知道這句遲來的道歉未必能夠得到你們的原諒，但我希望你們都能夠有新的生活。 我亦希望向我的親人，朋友，學生道歉，作為教練應該以身作則，我卻令你們失望，我深感慚愧。



在此，我再次向各位道歉，我承諾以後我會專心做好我教練的工作，時刻注意自己的言行和品德，不會令大家再一次失望。