【流感高峰】再多7間小學及2間特殊學校爆發上呼吸道感染 衞生防護中心建議停面授至少7日
社會 20:33 2020/11/17
衞生署衞生防護中心今日（17日）公布，正調查9宗上呼吸道感染爆發個案，涉及7間小學及2間特殊學校，包括灣仔聖公會聖雅各小學、九龍城香港培道小學及將軍澳播道書院等，共有224人受影響，包括202名學生及22名職員。
考慮到新冠肺炎疫情，以及近日錄得在學校爆發上呼吸道感染個案的情況，為謹慎起見，中心會為出現上呼吸道感染爆發個案的學校，安排派發深喉唾液樣本瓶，為受影響班別的師生進行新冠病毒檢測。
中心亦建議有關學校自明日（18日）開始，於未獲得檢測結果前，停止面授課堂及活動不少於7日，作為預防措施。有關學校正接受醫學監察，中心已向學校提供有關預防呼吸道感染的建議。
7間小學爆發上呼吸道疾病個案詳情
|學校（地區）
|受影響人數
|求醫情況
|最早發病日期
|病徵
|聖公會聖雅各小學（灣仔）
|學童共16男5女（年齡介乎6至10歲）
|當中11人已經求醫；全部情況穩定，毋需入院
|11月12日
|發燒、咳嗽、流鼻水和喉嚨痛
|塘尾道官立小學（旺角）
|學童共5男18女（年齡介乎6至8歲）及4名職員
|當中24人已經求醫；全部情況穩定，毋需入院
|11月6日
|發燒、咳嗽、流鼻水和喉嚨痛
|香港培道小學（九龍城）
|學童共10男18女（年齡介乎6至8歲）
|當中21人已經求醫；全部情況穩定，毋需入院
|11月10日
|發燒、咳嗽、流鼻水和喉嚨痛
|播道書院（西貢）
|學童共8男13女（年齡介乎6至10歲）
|當中14人已經求醫；全部情況穩定，毋需入院
|11月8日
|發燒、咳嗽、流鼻水和喉嚨痛
|沙田循道衛理小學（沙田）
|學童共11男9女（年齡介乎6至9歲）及1名職員
|當中16人已經求醫；全部情況穩定，毋需入院
|11月8日
|發燒、咳嗽、流鼻水和喉嚨痛
|順德聯誼總會李金小學（屯門）
|學童共19男10女（年齡介乎6至8歲）
|當中18人已經求醫；全部情況穩定，毋需入院
|11月9日
|發燒、咳嗽、流鼻水和喉嚨痛
|東涌天主教學校（離島區）
|學童共10男13女（年齡介乎6至11歲）
|當中20人已經求醫；全部情況穩定，毋需入院
|11月10日
|發燒、咳嗽、流鼻水和喉嚨痛
2間特殊學校爆發上呼吸道疾病個案詳情
|學校（地區）
|受影響人數
|求醫情況
|最早發病日期
|病徵
|匡智翠林晨崗學校（西貢）
|學生共12男5女（年齡介乎6至18歲）及6名職員
|當中4人已經求醫；全部情況穩定，毋需入院
|11月9日
|發燒、咳嗽、流鼻水和喉嚨痛
|匡智元朗晨曦學校（元朗）
|學生共18男2女（年齡介乎6至18歲）及11名職員
|當中11人已經求醫；全部情況穩定，毋需入院
|11月6日
|咳嗽、流鼻水和喉嚨痛
中心指，鑑於近日錄得的院舍或學校爆發上呼吸道感染個案有所增加，故強烈呼籲市民、院舍或學校員工提高警覺，時刻保持個人和環境衞生。
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責任編輯：馮琪雅