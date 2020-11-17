【流感高峰】再多7間小學及2間特殊學校爆發上呼吸道感染　衞生防護中心建議停面授至少7日

▲ 將軍澳播道書院及九龍城香港培道小學等7間小學，以及2間特殊學校爆發上呼吸道感染。

衞生署衞生防護中心今日（17日）公布，正調查9宗上呼吸道感染爆發個案，涉及7間小學及2間特殊學校，包括灣仔聖公會聖雅各小學、九龍城香港培道小學及將軍澳播道書院等，共有224人受影響，包括202名學生及22名職員。

考慮到新冠肺炎疫情，以及近日錄得在學校爆發上呼吸道感染個案的情況，為謹慎起見，中心會為出現上呼吸道感染爆發個案的學校，安排派發深喉唾液樣本瓶，為受影響班別的師生進行新冠病毒檢測。

中心亦建議有關學校自明日（18日）開始，於未獲得檢測結果前，停止面授課堂及活動不少於7日，作為預防措施。有關學校正接受醫學監察，中心已向學校提供有關預防呼吸道感染的建議。

7間小學爆發上呼吸道疾病個案詳情

學校（地區） 受影響人數 求醫情況 最早發病日期 病徵 聖公會聖雅各小學（灣仔） 學童共16男5女（年齡介乎6至10歲） 當中11人已經求醫；全部情況穩定，毋需入院 11月12日 發燒、咳嗽、流鼻水和喉嚨痛 塘尾道官立小學（旺角） 學童共5男18女（年齡介乎6至8歲）及4名職員 當中24人已經求醫；全部情況穩定，毋需入院 11月6日 發燒、咳嗽、流鼻水和喉嚨痛 香港培道小學（九龍城） 學童共10男18女（年齡介乎6至8歲） 當中21人已經求醫；全部情況穩定，毋需入院 11月10日 發燒、咳嗽、流鼻水和喉嚨痛 播道書院（西貢） 學童共8男13女（年齡介乎6至10歲） 當中14人已經求醫；全部情況穩定，毋需入院 11月8日 發燒、咳嗽、流鼻水和喉嚨痛 沙田循道衛理小學（沙田） 學童共11男9女（年齡介乎6至9歲）及1名職員 當中16人已經求醫；全部情況穩定，毋需入院 11月8日 發燒、咳嗽、流鼻水和喉嚨痛 順德聯誼總會李金小學（屯門） 學童共19男10女（年齡介乎6至8歲） 當中18人已經求醫；全部情況穩定，毋需入院 11月9日 發燒、咳嗽、流鼻水和喉嚨痛 東涌天主教學校（離島區） 學童共10男13女（年齡介乎6至11歲） 當中20人已經求醫；全部情況穩定，毋需入院 11月10日 發燒、咳嗽、流鼻水和喉嚨痛

2間特殊學校爆發上呼吸道疾病個案詳情

學校（地區） 受影響人數 求醫情況 最早發病日期 病徵 匡智翠林晨崗學校（西貢） 學生共12男5女（年齡介乎6至18歲）及6名職員 當中4人已經求醫；全部情況穩定，毋需入院 11月9日 發燒、咳嗽、流鼻水和喉嚨痛 匡智元朗晨曦學校（元朗） 學生共18男2女（年齡介乎6至18歲）及11名職員 當中11人已經求醫；全部情況穩定，毋需入院 11月6日 咳嗽、流鼻水和喉嚨痛

中心指，鑑於近日錄得的院舍或學校爆發上呼吸道感染個案有所增加，故強烈呼籲市民、院舍或學校員工提高警覺，時刻保持個人和環境衞生。

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責任編輯：馮琪雅