【維園年宵2021】維園年宵競投今午反應始熱烈　濕檔最貴叫價3.1萬 

▲ 今日整日120個檔位競投有6個攤位無人承接，另有59個濕檔以底價成交。（洪芷晴攝）

維園2021年農曆新年年宵市場攤位競投今（17日）開鑼，因應疫情明年不設快餐及乾貨攤位，首日競投120個濕貨攤檔，今早約有百餘人出席，惟競投氣氛未見踴躍，競投者叫價亦審慎，首輪60個攤位過半攤位僅以底價成交，更一度有14個無人競投被收回；至下午續投61號至120號濕檔，反應漸趨熱烈，當中接近中央行人通道及天后入口攤位最受歡迎，個別檔口叫價達40次，部份檔主更直接上萬元起價。

【維園年宵2021】 逾半攤位以底價成交 桃花大王指不加花價盼港人開心過年

食環署因應疫情及經濟下行壓力，未有調整明年年宵市場攤位競投底價，濕貨攤位底價為5,440元。上午競投的60個攤位中，維園近天后路口的58號檔在兩名競投者爭持下，終由桃花大王劉海濤1萬元投得，比底價高83%，成早上最高成交價的檔位。

今日下午續投61號至120號濕檔，當中接近中央行人通道及天后入口攤位最受歡迎，吸引花檔商戶爭相熱烈競投，個別檔口叫價達近40次，部份檔主亦直接上萬元起價，最高成交價為110號檔口，起價已叫1萬元，其後叫價12次，最終3.1萬元由元朗張粦記桃花成交。最後整日120個檔位競投有6個攤位無人承接，另有59個濕檔以底價成交。

下午續投61號至120號濕檔，當中接近中央行人通道及天后入口攤位最受歡迎，吸引花檔商戶熱烈競投，個別檔口叫價達30次但每口價僅叫200元相對謹慎，部份檔主亦直接上萬元起價，交投熾熱，最高成交價為110號檔口，起價已叫1萬元，其後叫價12次，最終3.1萬元成交，遠高於去年最貴檔口1.7萬元成交。

投得最貴攤位的檔主是元朗張粦記桃花張先生，他表示去年投兩個位只需1.2萬元，今年投一個已花3.1萬元，是全場最貴濕檔。他指太多人投檔，「投檔貴，扯高了成本，投一個夠數」，故明天不會再來投檔。

王先生今日以2.9萬元投得一檔，是全場第2貴檔口，他指今年投了兩個位，以往都投2至3個，去年轉角位都只是8,000多元，直言今年貴好多，下午多了人來投檔所以拉高價錢，他看好今年市道，生意無法預計，市民集中目標入維園買花對銷情有利，「點樣環境啲人都要過年，唔會差得去邊。」他亦指疫情日日只有數宗，香港算安全，不擔心疫情爆發。

桃花大王劉海濤於下午亦繼續到現場競投，他透露，其目標在維園投22個攤位，惟今日整天只投得19個檔攤，故明天會繼續到場投檔。

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記者：洪芷晴