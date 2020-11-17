百名優秀公務員獲嘉許　林鄭鼓勵續竭誠服務市民

▲ 林鄭出席嘉許狀頒獎典禮。（政府新聞處圖片）

100名公務員獲頒公務員事務局局長嘉許狀，行政長官林鄭月娥蒞臨嘉許狀頒發典禮祝賀獲獎者，並鼓勵他們繼續竭誠服務市民。

公務員事務局局長聶德權在典禮致辭時表示，過去一年多，香港先後經歷社會動盪、暴力事件和疫情打擊，政府和社會、公務員團隊和市民一樣承受著巨大的壓力，他感謝各位公務員面對挑戰和困難時，沒有放棄，堅守崗位之餘，亦願意多走一步，互相補位。「在9月順利完成的普及社區檢測計劃，正是公務員隊伍齊心合力、穩住局面的一個好例子。」

▲ 聶德權在典禮上致辭。（政府新聞處圖片）

今年100位獲獎公務員來自39個政策局及部門，包括不同專業及技術職系、紀律部隊、一般職系和第一標準薪級。

聶德權表示，同事們雖然工作崗位及服務範疇有所不同，但共通點是精益求精、致力提供優質服務，是公務員團隊的良好典範。他續指，未來的日子仍充滿挑戰，更加需要公務員發揮團隊精神，堅定不移地支持特區政府的工作。

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責任編輯：林曉君