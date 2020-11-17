【安心出行】政府制作宣傳片推廣程式　位免費程式下載榜首位

▲ 「安心出行」程式於兩大應用程式商店的免費程式項目排名第一。（資料圖片）

政府昨（16日）推出「安心出行」程式，供市民記錄曾到過的地方。政府資訊科技總監辦公室今日（17日）再推出兩條宣傳片，向市民推廣程式。

其中一條以動畫形式介紹程式使用方法，用戶下載程式後可掃描場所二維碼，記錄到訪資料，離開場所時按下手機上的「離開」按鈕就可，強調資料只會儲存在手機內；而用戶乘坐的士時可掃描車內的車牌號碼或手動輸入號碼。當有確診者曾與用戶同一時間到訪同一場所，程式會發出通知。另一條宣傳片則以真人方式示範，並會在電視上播放。

資科辦指，目前已有近一萬個公私營場地同意參加計劃，以及在全港1.8萬多部的士可直接使用程式。而程式今日於兩大流動應用程式香港商店App Store及Google Play的免費程式熱門排行榜中均位列首位，實際下載次數仍在與應用程式商店核對當中。資科辦感謝市民支持，並呼籲公眾踴躍下載。

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記者：徐紹軒