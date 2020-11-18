【美酒嘉年華】如心海景酒店首辦美酒美食嘉年華　自助餐每位330元包入場券及品酒劵【內附附連結】

▲ 逾300款葡萄酒、清酒及烈酒，更有美酒展、工作坊、自助餐等各項美酒餐饗體驗。(酒店提供)

如心海景酒店暨會議中心首次與香港酒業總商會合作，同時為香港旅遊發展局的「2020 香港美酒佳餚巡禮 - 品味盛宴」推廣活動之一。將於11月28及29日（周六及日），在Nina Ballroom舉辦一連兩日的「Cheers for Hong Kong」美酒美食嘉年華，為愛酒之士帶來世界各地酒莊的300款葡萄酒、清酒及烈酒，更有美酒展、工作坊、自助餐等各項美酒餐饗體驗。

屆時場地將劃分為自助餐區及品酒區，具備各式款葡萄酒、清酒及烈酒可品嘗、聖誕速銷優惠、滋味美食等，當中的豐富自助午餐及晚餐，皆供應一系列美食，包括燒美國西冷配菌燒汁、西班牙火腿、蜜瓜蝦沙律、紅酒汁燴羊肉、手切蘇格蘭煙三文魚、匈牙利燴牛筋、海鮮忌廉汁焗飯等數十款中西美食及多款甜品。

▲ 如心海景酒店暨會議中心舉辦「Cheers for Hong Kong」美酒美食嘉年華。(酒店提供)

日期：11月28日(周六) 3:30pm-10pm、11月29日 (周日) 12nn-10pm

自助午餐： 12nn-2:30pm、$330/位（原價$363）

自助晚餐：6:30pm-9pm、$495/位（原價$545）

以上均附送「Cheers for Hong Kong」入場券 + $20 品酒劵 (總值$50)

*11月21日或之前預訂可以9折早鳥折扣優惠

可網上預購或訂座電話﹕2280 2790

‧ 所有價目需收取原價之加一服務費。

‧「Cheers for Hong Kong」入場券費用$30、品酒劵每張$10

‧ 座位有限，以先到先得及付訂金或全數金額作實為準。

地址：荃灣楊屋道8號如心海景酒店暨會議中心

記者：郭秀芳