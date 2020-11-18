  • 27°C
香港時間 : 20201118日 (三) 12:43
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 曾偉權 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【肺纖維化】余慕蓮氣管造口手術成功　魚毛姐病情好轉已離ICU休養

娛樂 10:11 2020/11/18

分享：

熱門 曾偉權 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

余慕蓮手術成功情況好轉。

現年83歲的資深演員「魚毛姐」余慕蓮早前被診斷為肺纖維化，因肺纖維化惡化而被送伊利沙伯醫院ICU。經過多日治療，有指「魚毛姐」余慕蓮已手術成功脫離危險期，轉離深切治療部，希望「魚毛姐」早日康復出院！

早前《東張西望》探訪余慕蓮。（《東張西望》截圖）

【肺纖維化】魚毛姐欲離世後捐出身家行善　余慕蓮入院前向好友道別：若不醒下世見

余慕蓮上周入院，有傳她患有兩年血液炎，屬罕見血癌的一種，本來需要打標靶藥，但因身體虛弱，醫生不建議打針。

同時，因余慕蓮血液中的細菌跟隨血液流走到全身，並去到肺部，因此傷害了肺部，令肺部變得虛弱，故需要插喉。

資深演員余慕蓮。（《東張西望》截圖）

入院插喉前還是清醒的余慕蓮，曾傳語音短訊給好友「道別」，稱未知自己能否醒來，若不能醒來，便下世再見。

據知余慕蓮的契仔指，余慕蓮現時肺部情況好轉，加上氣管造口的手術成功，余慕蓮現時情況穩定並拔喉。

【肺纖維化】傳余慕蓮患罕見血癌情況不樂觀 因身體虛弱難接受標靶治療

余慕蓮好友時裝設計師鄧達智（William）向傳媒表示，曾聽過余慕蓮提起要換血，也有講及患血癌，但未知是否她聽錯，最好留待醫生交代。

余慕蓮熱心公益。（網上圖片）

而熱心公益的余慕蓮，曾說將來離世後會把所有財產捐出，William表示透露將身家捐到慈善機構是余慕蓮的心願，但文件尚未處理妥當。

更多矚目綠葉王報道：https://bit.ly/2Le3nkM

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【肺纖維化】83歲余慕蓮仍未出院疑患血癌 鄧達智林建明透露魚毛姐病情
12:05 2020/11/08
【肺纖維化】83歲余慕蓮仍未出院疑患血癌 鄧達智林建明透露魚毛姐病情
【急病入院】83歲余慕蓮因病送ICU急救 傳肺纖維化病情惡化需插喉
00:55 2020/11/07
【急病入院】83歲余慕蓮因病送ICU急救 傳肺纖維化病情惡化需插喉
【獨居長者】83歲余慕蓮肺纖維化入院　魚毛姐留醫8日回家：不敢落街
17:48 2020/09/10
【獨居長者】83歲余慕蓮肺纖維化入院　魚毛姐留醫8日回家：不敢落街
【東張西望】83歲余慕蓮受耳患困擾多次暈倒　魚毛姐盼早日健復再演戲
15:06 2020/07/02
【東張西望】83歲余慕蓮受耳患困擾多次暈倒　魚毛姐盼早日健復再演戲
【綠葉王】余慕蓮無悔半生貢獻演藝事業　選擇單身死後捐身家助弱勢【有片】
17:55 2019/10/22
【綠葉王】余慕蓮無悔半生貢獻演藝事業　選擇單身死後捐身家助弱勢【有片】
余慕蓮 娛樂人物職業 綠葉 演員 血癌 標靶藥 鄧達智 治療 手術 醫生

最高瀏覽

【億元新抱】余香凝丈夫神秘背景曝光　傳家族實力厚雄厚擁約2億元資產
16:11 2020/11/17
【億元新抱】余香凝丈夫神秘背景曝光　傳家族實力厚雄厚擁約2億元資產
龍緯汶承認非禮兩女童　求情指對6歲事主有愛視為女友
15:38 2020/11/17
龍緯汶承認非禮兩女童　求情指對6歲事主有愛視為女友
【流感高峰】再多7間小學及2間特殊學校爆發上呼吸道感染　衞生防護中心建議停面授至少7日
20:33 2020/11/17
【流感高峰】再多7間小學及2間特殊學校爆發上呼吸道感染　衞生防護中心建議停面授至少7日