【肺纖維化】余慕蓮氣管造口手術成功　魚毛姐病情好轉已離ICU休養

▲ 余慕蓮手術成功情況好轉。

現年83歲的資深演員「魚毛姐」余慕蓮早前被診斷為肺纖維化，因肺纖維化惡化而被送伊利沙伯醫院ICU。經過多日治療，有指「魚毛姐」余慕蓮已手術成功脫離危險期，轉離深切治療部，希望「魚毛姐」早日康復出院！

▲ 早前《東張西望》探訪余慕蓮。（《東張西望》截圖）

【肺纖維化】魚毛姐欲離世後捐出身家行善 余慕蓮入院前向好友道別：若不醒下世見

余慕蓮上周入院，有傳她患有兩年血液炎，屬罕見血癌的一種，本來需要打標靶藥，但因身體虛弱，醫生不建議打針。

同時，因余慕蓮血液中的細菌跟隨血液流走到全身，並去到肺部，因此傷害了肺部，令肺部變得虛弱，故需要插喉。

▲ 資深演員余慕蓮。（《東張西望》截圖）

入院插喉前還是清醒的余慕蓮，曾傳語音短訊給好友「道別」，稱未知自己能否醒來，若不能醒來，便下世再見。

據知余慕蓮的契仔指，余慕蓮現時肺部情況好轉，加上氣管造口的手術成功，余慕蓮現時情況穩定並拔喉。

【肺纖維化】傳余慕蓮患罕見血癌情況不樂觀 因身體虛弱難接受標靶治療

余慕蓮好友時裝設計師鄧達智（William）向傳媒表示，曾聽過余慕蓮提起要換血，也有講及患血癌，但未知是否她聽錯，最好留待醫生交代。

▲ 余慕蓮熱心公益。（網上圖片）

而熱心公益的余慕蓮，曾說將來離世後會把所有財產捐出，William表示透露將身家捐到慈善機構是余慕蓮的心願，但文件尚未處理妥當。

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