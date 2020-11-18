  • 27°C
香港時間 : 20201118日 (三) 12:43
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 曾偉權 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【使徒行者3】TVB綠葉謝可逸背女友謝文欣出軌　搭上有錢貴婦疑「奉子成婚」

娛樂 09:54 2020/11/18

分享：

熱門 曾偉權 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

TVB綠葉謝可逸背女友出軌。

TVB綠葉謝可逸出軌！在第一輯《愛・回家》演Tyson、《十八年後的終極告白》演警察，以及最新作在《使徒行者3》演周文鼎的TVB綠葉謝可逸，被爆瞞歌手女友謝文欣出軌，更偷食失婚有錢婦人方潔盈（Jathy）。

而且今日更有傳媒指謝可逸疑「搞出人命」，計劃與Jathy「奉子成婚」。

現年34歲的謝可逸中學讀名校喇沙書院，後往美國升學，畢業於南加州大學修工商管理會計系。雖然學歷不俗但星途一般，在2014年第27期TVB藝員訓練班畢業後入行，一直未有很突出的演出，6年來都只當配角。

【北上出軌下場】陳振華被太太踢爆出軌形象插水　自毀星途轉往廣州做洗碗工

TVB綠葉謝可逸一直異性緣不俗。（經濟日報圖片）

搭上醫學美容CEO

雖然謝可逸事業不算如意可是桃花運不俗，他與當歌手的謝文欣玩地下情多年，卻同時背女友偷食，暗撻失婚的醫學美容公司CEO Jathy，更有指Jathy現正懷孕。

Jathy與兩任前夫育有一子一女，謝可逸十分大方不介意並已完全融入家中，與Jathy的一子一女關係良好，今日（11月18日）更有媒體爆料指見到謝可逸在街拖手及咀嘴拍拖，Jathy更當住子女面前稱呼謝可逸為「爹哋」。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

此外，據悉Jathy已懷有謝可逸骨肉，並計劃「奉子成婚」，但男方家長卻極力反對Jathy入門。

至於「正印」謝文欣據稱已與謝可逸分手，但傳媒就此向謝文欣求證，她只回覆稱：「唔答得。」

失婚CEO搭上《使徒行者3》綠葉　方潔盈疑懷孕致謝可逸背叛女友  下一頁

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【出軌男友】失婚CEO搭上《使徒行者3》綠葉　方潔盈疑懷孕致謝可逸背叛女友
今日 11:09
【出軌男友】失婚CEO搭上《使徒行者3》綠葉　方潔盈疑懷孕致謝可逸背叛女友
【狂野空姐】廖慧儀疑出軌搭上《#後生仔傾吓偈》男主持　落選港姐大反擊：有人恐嚇我
17:59 2020/10/20
【狂野空姐】廖慧儀疑出軌搭上《#後生仔傾吓偈》男主持　落選港姐大反擊：有人恐嚇我
【北上出軌下場】陳振華被太太踢爆出軌形象插水　自毀星途轉往廣州做洗碗工
16:51 2020/11/13
【北上出軌下場】陳振華被太太踢爆出軌形象插水　自毀星途轉往廣州做洗碗工
娛樂人物職業 演員 出軌 電視劇 使徒行者 綠葉

最高瀏覽

【億元新抱】余香凝丈夫神秘背景曝光　傳家族實力厚雄厚擁約2億元資產
16:11 2020/11/17
【億元新抱】余香凝丈夫神秘背景曝光　傳家族實力厚雄厚擁約2億元資產
龍緯汶承認非禮兩女童　求情指對6歲事主有愛視為女友
15:38 2020/11/17
龍緯汶承認非禮兩女童　求情指對6歲事主有愛視為女友
【流感高峰】再多7間小學及2間特殊學校爆發上呼吸道感染　衞生防護中心建議停面授至少7日
20:33 2020/11/17
【流感高峰】再多7間小學及2間特殊學校爆發上呼吸道感染　衞生防護中心建議停面授至少7日