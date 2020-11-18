【使徒行者3】TVB綠葉謝可逸背女友謝文欣出軌　搭上有錢貴婦疑「奉子成婚」

▲ TVB綠葉謝可逸背女友出軌。

TVB綠葉謝可逸出軌！在第一輯《愛・回家》演Tyson、《十八年後的終極告白》演警察，以及最新作在《使徒行者3》演周文鼎的TVB綠葉謝可逸，被爆瞞歌手女友謝文欣出軌，更偷食失婚有錢婦人方潔盈（Jathy）。

而且今日更有傳媒指謝可逸疑「搞出人命」，計劃與Jathy「奉子成婚」。

現年34歲的謝可逸中學讀名校喇沙書院，後往美國升學，畢業於南加州大學修工商管理會計系。雖然學歷不俗但星途一般，在2014年第27期TVB藝員訓練班畢業後入行，一直未有很突出的演出，6年來都只當配角。

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▲ TVB綠葉謝可逸一直異性緣不俗。（經濟日報圖片）

搭上醫學美容CEO

雖然謝可逸事業不算如意可是桃花運不俗，他與當歌手的謝文欣玩地下情多年，卻同時背女友偷食，暗撻失婚的醫學美容公司CEO Jathy，更有指Jathy現正懷孕。

Jathy與兩任前夫育有一子一女，謝可逸十分大方不介意並已完全融入家中，與Jathy的一子一女關係良好，今日（11月18日）更有媒體爆料指見到謝可逸在街拖手及咀嘴拍拖，Jathy更當住子女面前稱呼謝可逸為「爹哋」。

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此外，據悉Jathy已懷有謝可逸骨肉，並計劃「奉子成婚」，但男方家長卻極力反對Jathy入門。

至於「正印」謝文欣據稱已與謝可逸分手，但傳媒就此向謝文欣求證，她只回覆稱：「唔答得。」

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