【自私住戶】棄置10多件大型傢俬塞爆走廊　鄰居怒斥：企都冇位企

▲ 鄰居怒斥住戶隨意棄置傢俬做法自私。

棄置舊傢俬應自行搬往垃圾站，不過近日慈雲山有居民投訴，有無公德心鄰居隨意將10多件舊傢俬棄於該層電梯大堂，阻塞通道足足3日，對其他住戶造成不便，更擔心會發生危險意外。

有慈雲山居民在facebook群組「慈雲山資訊交流」發帖，從其上載的照片可見，有住戶將10多件木製舊傢俬，包括多個儲物櫃、大衣櫃等，隨意棄置於分層的電梯大堂，佔去大堂不少空間。網民怒斥，

係咪過分咗呢？真係好自私呀！

房署張貼告示要求移走雜物

發帖網民其後又留言，這堆垃圾令人「企都冇位企」，她分別問了早更和晚更保安，這批舊傢俬已放了3日，愈放愈多，房屋署在傢俬上張貼了一張告示，稱有部分妄顧公德的住戶，將雜物放置在公眾地方，會阻塞消防通道及導致行人不便，要求物主從速將雜物移走。

然而，物主仍然無視警告，發帖網民認為，「就算清潔工搬得開唔開心都好，本身咁樣扔出黎已經要扣分」。有網民建議，可從管理處找到是哪一戶棄置，發帖網民亦回應指，「要查真係好易，我貼出黎係想啲人自己自動自覺執番」。

發帖網民亦有標註該區區議員黃逸旭，請他協助跟進。其後她亦更新帖文稱，「已解決，多謝各位幫忙」，目前所有傢俬都已被清走。

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責任編輯：王明芳