【2020聖誕節】紅磡都會海逸酒店推聖誕自助餐 網上預訂享72折早鳥優惠【內附連結】
休閒消費 10:43 2020/11/18
聖誕佳節快將來臨，又是時候要睇定各大酒店的聖誕大餐了。都會海逸酒店今年以「聖誕老人愛甜甜圈」為主題呈獻節日主題佳餚，更安排現場音樂表演、聖誕甜甜圈DIY及其他節慶活動，希望為大家留下溫馨難忘的聖誕回憶。並且推出節日早鳥優惠，現於酒店的網上商店內預購指定節日餐券，更可享高達72折優惠。
酒店各間餐廳均設有以下不同聖誕餐目，詳情請Click入網上商店瀏覽：
西餐廳：平安夜自助晚餐、聖誕日自助午餐或晚餐
首100位客人於即日至11月30日期間預購12月24及25日上述時段之自助餐，可享72折
電話：3160 6880
The Patio Bar：大除夕次輪自助晚餐或大除夕倒數燒烤派對
首100位客人於即日至11月30日期間預購12月31日上述時段之自助晚餐，可享72折
電話：3160 6882
千鶴日本料理：節日早午餐及節日晚市半放題饗宴
首50位客人於12月1日至15日期間預購12月24、25日及31日之上述餐飲項目，可享85折
電話：3160 6898
記者：郭秀芳