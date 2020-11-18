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【2020聖誕節】紅磡都會海逸酒店推聖誕自助餐　網上預訂享72折早鳥優惠【內附連結】

休閒消費 10:43 2020/11/18

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熱門 曾偉權 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

紅磡都會海逸酒店千鶴日本料理供應節日早午餐及節日晚市半放題饗宴。(酒店提供)

聖誕佳節快將來臨，又是時候要睇定各大酒店的聖誕大餐了。都會海逸酒店今年以「聖誕老人愛甜甜圈」為主題呈獻節日主題佳餚，更安排現場音樂表演、聖誕甜甜圈DIY及其他節慶活動，希望為大家留下溫馨難忘的聖誕回憶。並且推出節日早鳥優惠，現於酒店的網上商店內預購指定節日餐券，更可享高達72折優惠。

西餐廳備有多款平安夜自助晚餐、聖誕日自助午餐或晚餐。(酒店提供)

酒店各間餐廳均設有以下不同聖誕餐目，詳情請Click入網上商店瀏覽：

西餐廳：平安夜自助晚餐、聖誕日自助午餐或晚餐

首100位客人於即日至11月30日期間預購12月24及25日上述時段之自助餐，可享72折

電話：3160 6880

The Patio Bar：大除夕次輪自助晚餐或大除夕倒數燒烤派對

首100位客人於即日至11月30日期間預購12月31日上述時段之自助晚餐，可享72折

電話：3160 6882

千鶴日本料理

千鶴日本料理：節日早午餐及節日晚市半放題饗宴

首50位客人於12月1日至15日期間預購12月24、25日及31日之上述餐飲項目，可享85折

電話：3160 6898

記者：郭秀芳

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