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【KAWS墨鏡】街頭藝術大紅人KAWS首推兒童眼鏡　經典Companion角色XX鏡片小手現身

休閒消費 11:23 2020/11/18

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熱門 曾偉權 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

KAW首次推出兒童太陽眼鏡。（圖片由品牌提供）

近年不少街頭藝術家被升上「神枱」，KAWS是當中最火紅的一位，KAWS的作品固然被受追捧，就連他和其他品牌合作的產品，都可以在瞬間被搶購一空，最近他又新作面世，今次夥拍兒童眼鏡品牌Sons & Daughters推出鏡片有著「XX」的太陽眼鏡，星期五正式發售，恐怕又是KAWS死硬派支持者的囊中物。

KAWS近年致力和不少品牌合作，包括Dior Men和UNIQLO等。（圖片本報攝影組）

生於1974年，原名為Brian Donnelly的KAWS，大家又怎會對他陌生，童年開始已對街頭塗鴉產生興趣，但直到1991年才真正走上街頭作畫，喜歡在廣告上加上自己著名的Skull和Crossbones塗鴉圖案，當時在DKNY和Calvin Klein的海報上作畫就令他開始被人所認識，及後自己推出品牌Original Fake。

至於香港人對他更熟悉得很，先後兩次在海港城展出巨型作品，成為大家的一時傳頌的「打卡」位，近年又先後與UNQILO和Dior Men合作，由量產型品牌到high fashion品牌無一不漏，無孔不入，成功入屋。

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今次兒童眼鏡品牌Sons & Daughters與他的合作推出1款3色（粉紅、灰和黑）選擇的太陽眼鏡，靈感來自他創作的Companion角色，鏡臂上有著Companion角色上的雙手。此外，鏡片能100%阻隔紫外線，可說是內外兼備，絕對放心給你的小朋友佩戴。

產品查詢：Woaw Store（2253 1313）

記者：何偉雄

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