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【致命病毒】南美洲現罕見查帕雷病毒可致出血熱　美國疾控中心：可人傳人暫無藥可解

食用安全 10:36 2020/11/18

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美國疾控中心指，南美洲發現罕見查帕雷病毒，可人傳人暫無藥可解。

新冠肺炎疫情肆虐全球，南美洲近日傳出受另一種病毒侵襲，美國疾病預防控制中心（CDC）日前公布，在玻利維亞發現罕見的「查帕雷病毒」（Chapare virus），可引發如伊波拉（Ebola）般的出血熱疾病，由於病毒可經人傳人，科學家擔憂會引發疫情。

美國疾控中心16日指出，在玻利維亞發現一種罕見「查帕雷病毒」，去年玻利維亞首都拉巴斯（La Paz）有2人感染這種病毒，再傳染給3名醫護人員，最終導致1名患者和2名醫護死亡。

CDC專家指出，查帕雷病毒主要透過體液傳播，症狀包括發燒、肚痛、嘔吐、牙齦出血及眼睛疼痛等，另外，這種病毒與伊波拉病毒同屬一類，可人傳人，引起出血熱。由於目前沒特定藥物治療，患者只能接受輸液等輔助性治療。

專家表示，研究人員原本以為這是常見的出血熱疾病，但分析後發現是查帕雷病毒，對此感到相當驚訝。由於症狀與登革熱類似，研究人員推測，有許多患者可能被誤診為感染登革熱。

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責任編輯：羅嘉欣

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