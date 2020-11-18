【男排女將】由劇集拍檔到《全民造星》師兄弟　陳卓賢+顧定軒靠Stephy舊歌回復士氣

▲ 陳卓賢顧定軒由《男排女將》拍檔到《全民造星》師兄弟。（陳家瑩 攝）

ViuTV新劇《男排女將》下周一（11月23日）播出，在《男排女將》飾演被戲稱「矮仔球隊」力圖隊的主力陳卓賢（Ian）和顧定軒（Zeno）接受TOPick專訪，分享合作《男排女將》趣事。

因為有多位MIRROR成員參與《男排女將》拍攝，所以一開始已經十分稔熟，Ian稱讚Zeno會主動融入大家，完全沒有隔膜，顧定軒表示：「也不能不融入。」

Zeno補充自己不用故意做甚麼，因為MIRROR放很開：「很快Edan已替我改花名——顧顧，令我融入。」

Ian認為Zeno一開始會被MIRROR的「煩」嚇著：「當然我是比較正常的！拍攝時每天相處，很快已成為朋友，由當初的『Hi Bye Friend』到現在會約出來吃飯，過去聖誕節我們也是一起過。」

【鯨落】陳卓賢善用拍劇時間創作歌詞 Ian落場比賽靠張國榮名曲激勵【有片】

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

【全民造星III】顧定軒從零開始重新學習 Zeno：來這裏聽最真實的批評

重現跑Online主題曲

說到拍《男排女將》和Stephy鄧麗欣合作，Zeno直言「好正」：「因為以前已經和她在電影（《藍天白雲》）合作，當時電影題材較嚴肅，和她也會有點距離。直到《男排女將》合作，有很多對手戲，我內心不斷歡呼。」

▲ 《男排女將》故事非常熱血。（《男排女將》劇照）

《男排女將》更圓了Zeno和Stephy對戲的夢，加上Stephy所飾演的家瑜和一班「力圖球隊」隊員亦師亦友，到後期Stephy更會和大家一起瘋。

Ian認為自己和Stephy同屬慢熱之人，不過第一天合作已經對戲，甚至要罵Stephy，令大家很快打破隔膜：「不會特別緊張，因為她很nice。」

曾經Ian怕自己太煩而惹Stephy生氣：「我不斷在她身邊唱跑online主題曲，有幕印象很深刻，我們跑了一整個早上追她的車，跑完我說：『原來跑都可以咁好玩！（stephy代言的online game台詞）』，她很驚訝我們有聽過，當然我是玩跑online大的。」

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

《男排女將》到《全民造星3》

從《男排女將》的拍檔，到《全民造星》的師兄弟，Zeno坦言是拍《男排女將》令他有參加《全民造星3》的念頭：「那時是Jeremy、193和肥仔不斷慫恿我參加比賽，因為他們真的很忙，要做歌、跳舞，有時會八掛他們在做什麼。直到年中，知道《全民造星3》在招募，再三思考後決定一試。」

▲ Zeno受MIRROR影響參加《全民造星3》。（陳家瑩 攝）

在旁的Ian一開始以為Zeno是開玩笑：「因為本身他已經參與很多電影拍攝，在演員路上已經一片光明，卻走回頭路做參賽者，這個決定真的很艱難。他會擔心能不能應付，不用想一定應付不到，但過程會逼使你應付。」

▲ Ian認為表演的自信心是大於一切。（陳家瑩 攝）

師兄Ian補充：「《全民造星》過程緊湊到你沒時間想。所以我會擔心他，因為他同時在拍攝其他東西，有自己的工作，還要應付《全民造星》。我當年是沒有工作，將時間百分之百投入在比賽中，有些隊友甚至辭工應付比賽，這是我唯一的擔心。」

【男排女將】MIRROR成員爭取與鄧麗欣合作 Anson Lo+ Edan+Jer+Tiger各出奇謀 上一頁

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

Ian@MIRROR服裝: initial fashion

顧定軒服裝: Agnes b

場地: Nutshell Hong Kong

記者：鄭嘉瑤