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【新冠肺炎】本港仍存在不少檢疫漏洞　梁子超：建議設專車接載抵港人士到酒店檢疫

社會 10:50 2020/11/18

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梁子超建議設專車接載抵港人士到酒店檢疫。（資料圖片）

食物及衞生局宣布由今日（18日）開始政府收緊酒店檢疫安排，除非獲得獲授權人員的同意，所有在酒店受檢疫人士不得容許任何其他人（酒店職員除外）進入正進行檢疫的酒店房間。呼吸系統專科醫生梁子超今日於《千禧年代》中表示認為，本港仍存在不少檢疫漏洞，指大量由外地來港的人士雖要到不同酒店強制檢疫，但在乘坐公共交通工具往酒店時仍有傳染風險。

梁子超指，有見海外國家疫情反彈，在外地來港的輸入的人數愈來愈多的情況下，有關人士可能在當地已受感染，來港時即使檢測呈陰性，仍可能在潛伏期內。他認為，收緊酒店檢疫安排未能完全填補防疫漏洞，提到外地來港的輸入的人數愈來愈多，他建議要用專車接載抵港人士前往定點酒店接受檢疫，以防有關人士在乘坐公共交通工具往酒店時，將病毒擴散至社區。

至於近日不少學校爆發上呼吸道感染，他表示當局建議有關學校要進行病毒檢測並停課7日是合理做法，呼籲市民無需過於恐慌。

本港新冠肺炎疫情未止，本港昨日（17日）新增4宗確診個案，詳情即看：【下一頁】

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記者：郭家穎

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